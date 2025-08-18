Neues Gemeinderatsmitglied: Sie setzt sich für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Sulz ein

Elke Börnard wurde im Sulzer Gemeinderat gewählt. Ihre Forderungen hält sie für machbar: „Wäre ich nicht realistisch durch 25 Jahre Sozialarbeit, dann wäre ich Einhornjägerin geworden.“

Elke Börnard möchte die Stadt Sulz klimagerechter gestalten. Und dafür hat sie bereits einige Ideen gesammelt. Beispielsweise durch ein passendes Radweg- oder ein nachhaltiges Verkehrskonzept. Umsetzen möchte sie das als neues Mitglied im Gemeinderat. Sie rückt nämlich auf den Sitz von Hans Gühring nach, der Sulz in Richtung USA verlässt.

Welche Erfahrungen die Sulzerin mitbringt, und was sie konkret verändern möchte, erzählt sie unserer Redaktion.

Ihr Weg in die Kommunalpolitik

Elke Börnard ist in der Sulzer Kommunalpolitik kein unbekanntes Gesicht. Sie engagiert sich seit dem vergangenen Jahr bei den Grünen (GAL). Sie sei im Zuge der Demokratiebewegung beigetreten, erzählt sie. „Es braucht da Leute, die sich engagieren und für die Demokratie einstehen.“ Bei ihrem beruflichen Hintergrund überrascht ihre soziale Ader und ihr Drang, für Menschen einzustehen, nicht.

Ursprünglich komme sie aus Trier, zum Studieren habe sie der Weg allerdings nach Oberbayern verschlagen. Dort habe sie Soziale Arbeit an der Katholischen Stiftungshochschule in Benediktbeuern, einem Klosterdorf, studiert.

Beruflich ist Börnard schon viel rumgekommen. Die Kommunalpolitikerin habe beispielsweise früher in Frankfurt in einem Frauenhaus gearbeitet, anschließend ging es für sie in den Südwesten Englands nach Wiltshire, wo sie bei einem Jugendamt arbeitete. Ob Zufall oder vielleicht doch eher Schicksal, lernte sie ihren Mann, der aus Sulz kommt, in England kennen. Schließlich sei sie durch ihn hier in der Region gelandet, wo sie sich seither sichtlich wohlfühle.

Hilfe für Betroffene von sexueller Gewalt

Seit 2014 lehre Börnard zum einen an der Dualen Hochschule (DHBW) in Villingen-Schwenningen im Bereich der Sozialen Arbeit „Transfer“. Seit 2021 sei sie zudem eine der beiden Geschäftsführer des eigenständigen Vereins „Feuervogel“ im Zollernalbkreis. „Das ist eine Beratungsstelle für Betroffene von sexueller Gewalt“, sagt sie. Seit rund zwei Jahren sei sie zudem als externe Kraft in Oberndorf für die Diözese Rottenburg-Stuttgart zuständig, wenn auch dort Betroffene von sexueller Gewalt Hilfe suchen.

„Ich bin in das Thema irgendwie reingerutscht. Ich habe auch mal eine Ausbildung zur Gestalttherapeutin gemacht und so viele betroffene Menschen kennengelernt. Das ist eine Arbeit, die für mich einfach Sinn macht. Da habe ich auch das Gefühl, dass ich einsetzen kann, was ich gelernt habe“, sagt sie.

Im laufenden Betrieb an Bord

Also: An Sozialkompetenz fehlt es dem neuen Gemeinderatsmitglied sichtlich nicht. Sie freue sich auf ihr neues Aufgabenfeld und bringe Vorwissen auch in der Verwaltungsarbeit mit. „Ich komme in ein Gremium im laufenden Betrieb“, antwortet Börnard auf die Frage, mit welcher Erwartungshaltung sie ihr neues Amt antritt. „Ich bin sehr gespannt. Ich wohne gerne in Sulz und freue mich, hier aktiv zu sein.“ Was die Aktivität der Stadt betreffe, sei sie zufrieden. „Man fängt hier nicht bei Null an, weil die Stadt schon viel tut. Es gibt schon viel Struktur, Bereitschaft und gute Ansätze, wie beispielsweise die ‚Halle 16‘ – da sieht man die gegenseitige Bereitschaft von Bürgern und Stadt“, führt sie aus.

Laute Straßenführungen, wenig Lückenschlüsse

Konkret sei ihr wichtig, dass einige Projekte nachhaltiger werden; darunter falle zum Beispiel das Verkehrskonzept. Die Hauptstraße diene oft als Ausweichstraße, wodurch es teils ungemütlich laut beim Kaffeetrinken am Marktplatz werde. „Das braucht eine Lösung“, macht Börnard klar. Auch möchte sie sich für mehr Radwege und Lückenschlüsse einsetzen. „Beispielsweise die Abzweigung des Neckartal-Radweges zur Balinger Straße. Oder wenn man mit dem Rad von der Stadt nach Kastell möchte“, Börnard steht der Problematik zuversichtlich gegenüber. Angehen möchte sie das Thema auch im Kernstadtbeirat, wo sie ebenfalls mitwirken wird.

Zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutzkonzept meint sie auch: „Es geht nicht um einen einzelnen Baum, sondern dass man im Rahmen der Mittel der Kommune schaut, wie man die Menschen schützen kann.“ Sie sehe das Thema als Pflichtbereich und hofft auf Zustimmung des Gremiums bei der Haushaltsberatung im Herbst. Ihre Forderungen stufe sie als realistisch ein. „Wäre ich nicht realistisch – durch 25 Jahre Sozialarbeit –, dann wäre ich Einhornjägerin geworden“, sagt Börnard und lacht.

Und was macht Börnard zwischen Arbeit und Gemeinderat? „Ich bin ein Hundemensch. Wir haben einen Australian Shepherd und einen Bichon Frisé, beide sind aus der Tierrettung“, sagt sie. Außerdem verrät die Sulzerin, dass sie und ihr Mann mit ihrem Wohnwagen gerne Campen gehen, sie sich aber auch für Stricken begeistert und gerne den ein oder anderen historischen Roman in den Händen hält und liest.