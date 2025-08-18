Neues Gemeinderatsmitglied: Sie setzt sich für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Sulz ein

Elke Börnard wurde im Sulzer Gemeinderat gewählt. Ihre Forderungen hält sie für machbar: „Wäre ich nicht realistisch durch 25 Jahre Sozialarbeit, dann wäre ich Einhornjägerin geworden.“
Elke Börnard möchte die Stadt Sulz klimagerechter gestalten. Und dafür hat sie bereits einige Ideen gesammelt. Beispielsweise durch ein passendes Radweg- oder ein nachhaltiges Verkehrskonzept. Umsetzen möchte sie das als neues Mitglied im Gemeinderat. Sie rückt nämlich auf den Sitz von Hans Gühring nach, der Sulz in Richtung USA verlässt.