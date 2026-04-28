Neuer Treffpunkt in Niedereggenen: Bürger sollen im ehemaligen Feuerwehrhaus künftig „Leben in die Bude bringen“

Geht es nach dem Wunsch der meisten Besucher, so soll der neue Begegnungs- und Veranstaltungsort in Niedereggenen „Dorfhüsli“ heißen.
Dieser ist nach der Sanierung des ehemaligen Feuerwehrhauses im „Weihergärtle“ eingeweiht worden. Ermöglicht haben diese Bereicherung fürs Eggenertal der Verein „SchOeNeLie“ um den Vorsitzenden Heinz Nüsslein gemeinsam mit vielen Helfern, der Ortschaftsrat Niedereggenen und der Gemeinderat, die das Konzept guthießen, sowie die Initiative Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) Markgräflerland, die das Vorhaben finanziell gefördert hat.