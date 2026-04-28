Neuer Treffpunkt in Niedereggenen: Bürger sollen im ehemaligen Feuerwehrhaus künftig „Leben in die Bude bringen“

Geht es nach dem Wunsch der meisten Besucher, so soll der neue Begegnungs- und Veranstaltungsort in Niedereggenen „Dorfhüsli“ heißen.

Dieser ist nach der Sanierung des ehemaligen Feuerwehrhauses im „Weihergärtle“ eingeweiht worden. Ermöglicht haben diese Bereicherung fürs Eggenertal der Verein „SchOeNeLie“ um den Vorsitzenden Heinz Nüsslein gemeinsam mit vielen Helfern, der Ortschaftsrat Niedereggenen und der Gemeinderat, die das Konzept guthießen, sowie die Initiative Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) Markgräflerland, die das Vorhaben finanziell gefördert hat.

Nach dem Neubau der gemeinsamen Feuerwache von Nieder- und Obereggenen hätten viele Begehrlichkeiten für das danach verwaiste alte Gemäuer im „Weihergärtle“ die Runde gemacht – bis hin zum Abriss, blickte Nüsslein in seiner Begrüßungsrede vor einer großen Schar von Gästen aus dem gesamten Eggenertal zurück. Eine Veranstaltung der Dörfergemeinschaft „SchOeNeLie“ in Abstimmung mit dem Ortschaftsrat habe eine Vielzahl von möglichen Nutzungen aufgezeigt. „Nur nicht abreißen“, das sei der Haupttenor gewesen. Zudem sollte der BUND hier einen Werkraum erhalten.

Der Start sei „für eine Kommune ohne Geld und einen Verein ohne Mitgliedsbeiträge“ schwierig gewesen. Eine große Hilfe sei deshalb die 80-prozentige Förderung durch ILE-Markgräflerland gewesen, dankte Nüsslein den Vertretern von Faktor Grün, die das Regionalmanagement der ILE übernommen haben.

Hinzu kamen für die rund 8000 Euro Umbaukosten auch Spenden aus der Bürgerschaft und von der Sparkasse Markgräflerland.

Zahlreiche ehrenamtlich helfende Hände haben in mehr als 200 Arbeitsstunden die umfangreiche Sanierung der teilweise maroden Bausubstanz gestemmt.

Gemälde ziert Innenraum

Besonders verdient gemacht habe sich zudem der im Ort lebende Künstler Andreas Streun bei der Gestaltung des Veranstaltungsraums. In akribischer Genauigkeit und wochenlanger Arbeit hat er das Eggenertal zu allen vier Jahreszeiten in einem Wandgemälde dargestellt.

Nun also steht dieser Begegnungsort für soziale und kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung, aber der Verein „SchOeNeLie“ wird nicht als Veranstalter fungieren, machte Nüsslein deutlich. Sein Appell richtete sich an alle: „Macht was draus, engagiert euch, bringt Leben in die Bude.“ Für die Namensgebung bat er, Vorschläge auf eine aufgestellte Tafel einzutragen.

Offen für Ideen von Vereinen und Bürgern

„SchOeNeLie“ werde offen sein für Ideen von Vereinen und Bürgern, erläuterte Nüsslein später im Gespräch. Nur Geburtstagsfeiern seien ausgeschlossen. Möglich seien aber kleine Märkte mit Produkten aus den Dörfern, temporäre Kaffeestuben etwa zur Kirschblüten-Zeit, wenn viele Wanderer unterwegs seien, und vieles mehr. Eine Verlegung des Weinbrunnens vom Kanonenplatz und weg von der Durchfahrtsstraße sei im Gespräch.

Gemeinsam mit vielen Helfern haben sie die Sanierung und Umwidmung des ehemaligen Feuerwehrhauses in Niedereggenen ermöglicht (v.l.): Heinz Nüsslein, der Vorsitzende des Vereins „SchOeNeLie“, Stellvertreter Hannes Räuber, Schliengens Bürgermeister Christian Renkert, Ortsvorsteher Timo Hemmer, Erika Nüsslein, Alexandra Graser (Kassiererin), Susanne Miethaner, Regionalmanagement ILE-Markgräflerland, der örtliche Künstler Andreas Streun, der das Wandgemälde gestaltet hat, und Schriftführerin Bettina Heidt. Foto: Jasmin Soltani-Lange

Bürgermeister Christian Renkert lobte in seiner Ansprache das „bewundernswerte Engagement“ des Vereins. Er verwies auf das Förder-Potenzial des ILE-Netzwerks und ermunterte, weitere Projekte anzumelden. Susanne Miethaner vom Regionalmanagement ILE-Markgräflerland ergänzte, dass zwar nur „Kleinprojekte“ berücksichtigt werden könnten. Das Beispiel des alten Feuerwehrhauses zeige aber, dass daraus auch Großes für die Bürger entstehen könne.

Lob für das Engagement

Voll des Lobes für das Engagement des „SchOeNeLie“ war auch Ortsvorsteher Timo Hemmer. Bürgerengagement habe es ermöglicht, das Haus inmitten des Ensembles im „Weihergärtle“ nicht zu verlieren.

Unsere Empfehlung für Sie „SchOeNeLie“ in Schliengen Feuerwehrhaus und Naturerlebnisweg beschäftigen die Mitglieder Die Mitglieder der Dörfergemeinschaft „SchOeNeLie“ trafen sich zur Hauptversammlung in Obereggenen.

Interessenten können sich bei Heinz Nüsslein, Tel. 07635/4293218, melden. Laut Vorstandsbeschluss werden die Räume mietfrei, aber mit der Bitte um Spenden zur Verfügung gestellt.

Auftakt zu Weintreffs

Später am Abend,

der auch den Auftakt zum sommerlichen Weintreff-Reigen markierte, der traditionell am Kanonenplatz stattfindet, stellte Ortsvorsteher Timo Hemmer, der auch das gleichnamige örtliche Weingut leitet, einen neuen mobilen Weinbrunnen vor. Er soll künftig bei Festen und Veranstaltungen in der Region eingesetzt werden. Auch das ist ein Projekt, das mit etwa 10.000 Euro zu 80 Prozent über ILE gefördert wurde. Gut 300 Arbeitsstunden steckten zudem in der Sanierung des gebraucht erstandenen Wagens, berichtete Hemmer.