Neuer Pop-up-Store in Freudenstadt: Was die Betreiberin zur Kritik an ihrem Produkt sagt

Was die Betreiberin zur Kritik an ihrem Produkt sagt

1 Ladenbetreiberin Natalie Timpel in ihrem neuen Pop-up-Store. Foto: Carolin Schöffler

Ein neuer Pop-up-Store hat am Marktplatz eröffnet. Verkauft wird dort ein Produkt, welches in den Sozialen Medien schon für mächtig Wirbel gesorgt hat: Nämlich Wasserstaubsauger der Marke „Hyla“. Was sagt die Ladenbetreiberin dazu?









Der Vorwurf des Schneeballsystems wird immer wieder gegen Direktvermarkter laut – so auch gegen Hyla. Hyla ist eine Firma, die „Luft- und Raumreinigungssysteme“ vertreibt. Oder wie Tiktoker Levi Penell der Firma in einem Video vorwarf: „eine Schneeballsystemfirma, die mittelklassige Staubsauger für 2200 Euro verkauft“. Was sagt die Betreiberin des Pop-up-Stores dazu? Leute, die so etwas behaupteten, seien schlicht nicht informiert, meint Natalie Timpel.