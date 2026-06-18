Neuer Pächter im Zollhaus: Pläne für Schömbergs erstes Fitnessstudio

Ein Fitnessstudio für die 4790-Seelen-Gemeinde Schömberg? „Der Bedarf ist hier definitiv da“, ist sich Aykut Kütük sicher. Immer wieder erhalte er ungeduldige Anfragen bezüglich der Eröffnung. Aufgewachsen in Bayreuth, zählt er seit zwölf Jahren nun auch schon als Schömberger und dürfte vielen durch seine Gebäudereinigung „Zollernalb Clean Service“ bekannt sein.

Mitten im Umbau Die Idee kam übrigens von seinem Steuerberater, der ihm riet, ein Investment zu tätigen. Er selbst habe früher Fußball gespielt und Krafttraining gemacht und zähle sich selbst auch als Fitnessgänger. Ebenso sportbegeistert zeigen sich seine Kinder und Familie. „Ursprünglich wollten wir bei uns zu Hause im Keller ein eigenes Fitnessstudio einrichten“, erinnert Kütük sich, doch nachdem sich die Gelegenheit bot, entschied er sich für eine größere Variante des Vorhabens.

Die sportliche Einrichtung soll nun in den ehemaligen Gastro-Räumen des Zollhauses unterkommen. Pläne werden bereits seit November 2025 geschmiedet, seit Juni findet die aktive Bauphase statt. Bis zur Eröffnung Ende September steht dem Unternehmer noch viel Arbeit bevor.

Konzept eines Smartgyms

Ursprünglich war der Schömberger mit der Fitnesskette „Fitomat“ im Gespräch, die vor einigen Monaten auch in Rosenfeld eröffnete. Letztlich hat er sich aber dafür entschieden, sein eigenes Ding zu machen. Dabei bleibt er jedoch dem Konzept eines Smartgyms treu. Das bedeutet, dass der Betrieb weitestgehend automatisiert ist. Der Zugang ist rund um die Uhr über einen aktivierten QR-Code gegeben, Trainer gibt es keine vor Ort. Über ein Online-System kann jedoch ein betreutes Personaltraining gebucht werden. Im Notfall oder bei Unfällen kann ein SOS-Knopf gedrückt werden, der sich genau gegenüber des Eingangs befindet. Der Eigentümer wird dann sofort alarmiert.

Im Wesentlichen wird es drei Bereiche geben: den Freihantelbereich, die Cardio-Geräte direkt neben dem Eingang und die Kraftstationen. Außerdem wird auf den rund 185 Quadratmetern Trainingsfläche ein Fünf-Kabel-Turm aufgestellt. Mindestens 40 Personen können gleichzeitig im Schömberger Studio trainieren. Wasser, auch mit Geschmack, wird kostenlos bereitgestellt. Einen Shake-Automaten mit Selbstbedienung gibt es zudem. Sofern die Genehmigung erteilt wird, kann dieser dann im Anschluss des Trainings auf der Terrasse geschlürft werden. Der Außenbereich wird abgesperrt, um Fremden keinen Zugang ins Studio zu gewähren.

Obwohl für Smartgyms dafür keine Pflicht besteht, hat sich Kütük für jeweils einen Umkleidebereich pro Geschlecht mit Möglichkeit zum Duschen entschieden. Unterschiede gibt es auch in Sachen Zutritt. Jugendlichen ab 14 Jahren ist bei Einverständniserklärung der Eltern zwar grundsätzlich das Training bei Twentyseven gestattet, jedoch nur zwischen 6 und 22 Uhr. Erwachsene haben rund um die Uhr Zutritt. Es soll außerdem zeitnah nach Start eine Umfrage durchgeführt werden, um wöchentlich Zeitspannen einzuplanen, in denen nur Frauen trainieren dürfen. Kooperationen mit Vereinen und Sportschulen sind schon im Gespräch.

Es sind Maßnahmen zum Schutz geplant, insbesondere für Frauen. Auch wenn kein Personal vor Ort ist, sind die Räumlichkeiten videoüberwacht. Falls es beispielsweise zu einer sexuellen Belästigung kommen sollte, kann der Vorfall gemeldet und mittels der Aufnahmen belegt werden. „Wir können dann Maßnahmen ergreifen“, sagt Kütük. „Einfach nur kassieren bringt mir nichts. Ich will, dass sich meine Mitglieder wohlfühlen.“