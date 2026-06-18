Neuer Pächter im Zollhaus: Pläne für Schömbergs erstes Fitnessstudio

Aykut Kütük eröffnet im September das Smartgym Twentyseven. Zugang ins Zollhaus gibt es dann für Mitglieder rund um die Uhr über einen QR-Code.
Ein Fitnessstudio für die 4790-Seelen-Gemeinde Schömberg? „Der Bedarf ist hier definitiv da“, ist sich Aykut Kütük sicher. Immer wieder erhalte er ungeduldige Anfragen bezüglich der Eröffnung. Aufgewachsen in Bayreuth, zählt er seit zwölf Jahren nun auch schon als Schömberger und dürfte vielen durch seine Gebäudereinigung „Zollernalb Clean Service“ bekannt sein.