Neuer Nahverkehrsplan: Stundentakt in der ganzen Ortenau rückt in die Ferne

Stundentakt in der ganzen Ortenau rückt in die Ferne

1 Die Idee vom „kreisweiten Stundentakt“ für Busse – unser Foto zeigt den Lahrer Busbahnhof – zwischen 5 und 24 Uhr ist vorerst vom Tisch. Foto: Vichra

Die Zahlen liegen auf dem Tisch: Stündliche Busverbindungen zwischen 5 und 24 Uhr im ganzen Kreis sind nicht finanzierbar. Bereits der Erhalt der bestehenden Linien und Taktung wird wohl zum Kraftakt.









„E ine ganz neue Dimension“, „eine kleine Revolution“, „ein Meilenstein“ – die Sitzung des Umwelt- und Technikausschusses (UTA) des Kreistags im Juni 2023 war geprägt von Superlativen. Da hatten sich Verwaltung und Kreistag nach der Tarifreform 2021 ein neues ÖPNV-Ziel gesetzt: Jedes Dorf sollte in der Zeit von 5 bis 24 Uhr im Stundentakt an den Nahverkehr per Bus angebunden werden.