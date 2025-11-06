Neuer Mobilfunkmast Waldmössingen: Telekom beklagt ein sich im Kreis drehen

In der Einwohnerfragestunde der Ortschaftsratssitzung lieferten sich die Waldmössingerin Meta Prowasnik und Reiner Ullrich einen verbalen Schlagabtausch.
Die ehemalige Mitarbeiterin der Ortsverwaltung wollte von Ullrich wissen, ob über den Standort im Ortschaftsrat nichtöffentlich beraten worden sei. Sie nehme dies an, weil sie vom Ortschaftsrat bisher nichts dazu gehört habe. Rätin Sabine Munz habe ihr mitgeteilt, dass sie dem Standort nicht zugestimmt habe und nochmals darüber beraten wollte. Der Ortschaftsrat habe für die Bürger da zu sein. Es gebe Befürworter, aber ebenso Personen, die den Mobilfunkmast am geplanten Standort ablehnten. So wie die Telekom das machen wolle, gehe es nicht. „Als sie den Pachtvertrag mit der Telekom abgeschlossen haben, hat die Bürgerinitiative erst neun Monate später davon erfahren“, warf Prowasnik dem Ortsvorsteher Geheimhaltung vor.