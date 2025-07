Neue Tennis-Vorsitzende aus Calw: Ein Projekt liegt Martina Fischer besonders am Herzen

1 Martina Fischer ist seit dem Frühjahr neue Vorsitzende des Tennisbezirks Stuttgart/Böblingen/Calw. Foto: Fischer Martina Fischer ist die neue Vorsitzende des Tennis-Bezirks Stuttgart/Böblingen/Calw. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät sie, wie sie ihr Amt gestalten will.







Das Gleichgewicht im Tennis-Bezirk Stuttgart/Böblingen/Calw bleibt bestehen: Während sich das sportliche Geschehen vor allem in der Landeshauptstadt abspielt, ist der Kreis Calw für die administrative Ebene zuständig. Und so kommt nach dem im Frühjahr abgetretenen Bezirksvorsitzenden Manfred Kiefer (Nagold) auch seine Nachfolgerin Martina Fischer (Calw) vom westlichen Ende des Tennis-Bezirks. „Das ist ein gutes Zeichen, dass sich auch die weißen Flecken zum Bezirk zugehörig fühlen. Wir versuchen ja auch immer, Veranstaltungen in den Kreis Calw zu holen und alle drei Teile des Bezirks gleich zu behandeln“, sagt Fischer, die zuvor bereits stellvertretende Bezirksvorsitzende war. Sie gesteht aber auch, gerne in Stuttgart zu sein: „Das hat schon wirklich viel Charme, wenn man dort auf die großen Tennisanlagen kommt.“