Neue Spielzeit in VS: Hochkarätiges Programm von Konzerten über Theater bis Kabarett

Mit seiner letzten Spielzeit setzt Andreas Dobmeier noch einmal ein Ausrufezeichen hinter zwei Jahrzehnte Kulturarbeit in Villingen-Schwenningen.
Die Menschen zu berühren und etwas in ihnen zum Klingen zu bringen, hat sich Andreas Dobmeier für seine letzte Saison als Verantwortlicher für die Bühnen der Stadt Villingen- Schwenningen zum Ziel gesetzt. Er verabschiedet sich mit einem Programm, das unter dem Leitmotiv „Resonanz“ nochmals Maßstäbe setzt, ob Begegnungen mit renommierten Künstlern oder Deutschlandpremieren.