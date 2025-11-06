Neue Sendung auf RTL II: Die Geissens veranstalten Casting im Europa-Park

Carmen und Robert Geiss starten im November mit ihrer neuen Castingshow „Traumjob Prinzessin“ – die Kandidatinnen werden in Rust auf die Probe gestellt.

In „Die Geissens: Traumjob Prinzessin“ helfen Carmen und Robert Geiss Fürstin Nina von Seborga dabei, die perfekte Prinzessin für das kleine, selbst ernannte Fürstentum in Italien zu finden. Gemeinsam mit Etikette-Experte Sascha Lilic suchen sie eine würdige Vertretung für Fürstin Nina, heißt es in einer Mitteilung. Die Kandidatin müsse nicht nur durch Stil und Charme überzeugen, sondern Seborga angemessen repräsentieren sowie bei offiziellen Anlässen Haltung und Diplomatie zeigen.

Carmen Geiss sagt über ihre neue Aufgabe: „Wir haben Nina über einen gemeinsamen Bekannten in Monte-Carlo kennengelernt. Wir sind begeistert von ihrem Einsatz für die Unabhängigkeit von Seborga und helfen ihr deshalb jetzt dabei, eine Prinzessin für das selbst ernannte Fürstentum zu finden.“

25 Frauen sind dabei

Im Schloss Balthasar im Europa-Park startet das royale Abenteuer. Tausende Frauen haben sich laut dem Europa-Park beworben, 25 dürfen sich vor der Jury beweisen. Bewertet werden Stil, Etikette und Auftreten – kurz: alles, was eine echte Prinzessin ausmacht.

Die Zuschauer dürfen sich auf einige schrille Auftritte, schräge Ideen und Dramen freuen, so die Mitteilung. Der Weg zum Titel „Prinzessin von Seborga“ sei geprägt von Bauchtanz, Bier und Ballermann-Songs.

Nach Rust kommt Italien

Im Anschluss an das Casting werden die Kandidatinnen von Fürstin Nina, Carmen und Robert Geiss sowie Sascha Lilic im Europa-Park auf die Probe gestellt. Vom Benimm-Bootcamp über Tischmanieren bis hin zu einem royalen Umstyling.

Das große Finale führt die verbliebenen Kandidatinnen schließlich nach Seborga in Italien und zum Weihnachtsball nach Monte-Carlo.

„Die Geissens: Traumjob Prinzessin“ läuft ab dem 27. November (20.15 Uhr) bei RTL II und sieben Tage vorab auf RTL+.