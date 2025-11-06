Neue Sendung auf RTL II: Die Geissens veranstalten Casting im Europa-Park

Carmen und Robert Geiss starten im November mit ihrer neuen Castingshow „Traumjob Prinzessin“ – die Kandidatinnen werden in Rust auf die Probe gestellt.
In „Die Geissens: Traumjob Prinzessin“ helfen Carmen und Robert Geiss Fürstin Nina von Seborga dabei, die perfekte Prinzessin für das kleine, selbst ernannte Fürstentum in Italien zu finden. Gemeinsam mit Etikette-Experte Sascha Lilic suchen sie eine würdige Vertretung für Fürstin Nina, heißt es in einer Mitteilung. Die Kandidatin müsse nicht nur durch Stil und Charme überzeugen, sondern Seborga angemessen repräsentieren sowie bei offiziellen Anlässen Haltung und Diplomatie zeigen.