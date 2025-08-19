Neue Playmobil-Figur: Die Schwarzwald Marie erobert auch Schramberg

Eine Playmobil-Sonderfigur erobert den Schwarzwald: Auch in der Tourist-Info Schramberg stapeln sich die Anfragen nach der Schwarzwald Marie – die aber schon ausverkauft ist.

Hätten die Mitarbeiter der Tourist-Info Schramberg vor einem Jahr gewusst, dass eine acht Zentimeter große Kunststofffigur mit Bollenhut und einer Schwarzwälder Kirschtorte in der Hand den ganzen Schwarzwald verrückt machen würde, hätten sie sicher mehr als die 100 Stück bestellt, die schon am vergangenen Freitag, dem ersten Verkaufstag, vergriffen waren.

„Wir hatten schon damit gerechnet, dass es ganz interessant sein könnte“, sagt eine Mitarbeiterin der Tourismusabteilung. Doch dieser Ansturm kam dann doch überraschend: „Die Anfragen haben sich bei den Kollegen gestapelt.“

Unzählige Interessenten meldeten sich per Telefon, E-Mail oder in den sozialen Medien oder kamen persönlich in die beiden Verkaufsstellen, die Tourist-Information in der Talstadt und die Ortsverwaltung Tennenbronn, um eine oder mehrere der Figuren zum Preis von fünf Euro zu ergattern.

„Wir haben die Stückzahl pro Käufer auf zwei begrenzt, als wir gemerkt haben, dass es so ein Run ist“, erklärt die Mitarbeiterin in Hinblick auf die Weiterverkäufer auf Plattformen wie Ebay, wo die Schwarzwald Marie teils für ein Vielfaches des Kaufpreises gehandelt wird.

Auch Nachbestellung sofort vergriffen

Nichtsdestotrotz waren auch die 50 Figuren, die die Tourist-Info auf die Schnelle nachbestellen konnte, im Nu ausverkauft. Die Mitarbeiter erkundigten sich daraufhin bei den Nachbarorten nach Nachschub, doch auch dort waren die Figuren schon vergriffen. Jetzt heißt es: Nichts geht mehr – auch wenn die Anfragen nicht nachlassen.

Die Mitarbeiterin macht aber allen, die leer ausgegangen sind, Hoffnung: Man habe die Nachricht bekommen, dass die Projektverantwortlichen mit Playmobil in Kontakt seien – und eine Neuauflage womöglich im Frühjahr 2026 zur Verfügung stehen wird.

Schwarzwald eine „super Marke“

Für den Ansturm hat die Mitarbeiterin eine einfache Erklärung: „Der Schwarzwald ist eine super Marke.“ Und die Figur hat man auch bei der Tourist-Info schon ins Herz geschlossen: „Wir wussten bei der Bestellung nicht, wie sie aussieht – und dass sie so schön ist.“

Eine gute Figur macht die Schwarzwald Marie auch als Teilnehmerin bei einer „Mini-Bach-na-Fahrt“: Mit Bollenhut und Kirschtorte stürzt sie sich in einem Pappbecher in Holzoptik ins wilde Wasser des Schramberger Bächle – festgehalten auf Video auf dem Instagram-Account der Tourist-Info.