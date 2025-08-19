Neue Playmobil-Figur: Die Schwarzwald Marie erobert auch Schramberg

Eine Playmobil-Sonderfigur erobert den Schwarzwald: Auch in der Tourist-Info Schramberg stapeln sich die Anfragen nach der Schwarzwald Marie – die aber schon ausverkauft ist.
Hätten die Mitarbeiter der Tourist-Info Schramberg vor einem Jahr gewusst, dass eine acht Zentimeter große Kunststofffigur mit Bollenhut und einer Schwarzwälder Kirschtorte in der Hand den ganzen Schwarzwald verrückt machen würde, hätten sie sicher mehr als die 100 Stück bestellt, die schon am vergangenen Freitag, dem ersten Verkaufstag, vergriffen waren.