Das Leid frei lebender Tiere und die Ausgaben der Stadt sollen durch die neue Katzenschutzverordnung gleichermaßen reduziert werden.

Einstimmig hat der Neubulacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine Katzenschutzverordnung (KatzenSchVO) verabschiedet. Mit dieser soll einerseits der Schutz frei lebender Katzen erhöht werden, andererseits erhofft sich die Kommune, künftig weniger Kosten für die Unterbringung und Verpflegung von Fundkatzen ohne Besitzer aufbringen zu müssen. Denn wird eine frei lebende Katze in schlechtem gesundheitlichem Zustand gefunden und lässt sich kein Besitzer ermitteln, muss die Stadt für die danach anfallenden Kosten aufkommen.

Wie der stellvertretende Bürgermeister Lars Dannenmann anhand der Sitzungsvorlage ausführte, leben in Deutschland schätzungsweise Millionen verwilderter Hauskatzen. Umfragen zeigen zudem, dass 77 Prozent der Tierschutzvereine von steigenden Populationen an Straßenkatzen berichten – so auch der Tierschutzverein Calw und Umgebung, der derzeit wegen des erhöhten Aufkommens von Fundtieren ein Katzenhaus baut. Diese Tiere stammen ursprünglich von unkastrierten Hauskatzen aus privater Haltung ab, die sich mit frei lebenden Katzen unkontrolliert vermehren.

„Das Problem wird oft unterschätzt“

„Das Straßenkatzenproblem wird oft unterschätzt“, so Dannenmann. Die Tiere lebten versteckt, oft nehme man sie nicht wahr. Lange habe auch er geglaubt, ein solches Problem gebe es in Neubulach nicht, doch da habe er sich getäuscht.

Die Tiere litten häufig unter schlechtem Ernährungszustand, chronischen Krankheiten und unbehandelten Verletzungen. Da Hauskatzen genetisch nicht auf ein Leben ohne menschliche Fürsorge angepasst seien, sei ihr Wohl dauerhaft bedroht.

Nachdem die Landesregierung von Baden-Württemberg mit der Katzenschutz-Zuständigkeitsverordnung vom 19. November 2013 die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen zum Schutz frei lebender Katzen auf die Gemeinden übertragen hat, hat die Stabsstelle der Landesbeauftragten für Tierschutz Baden-Württemberg im Juli 2018 einen Vorschlag für eine kommunale Katzenschutzverordnung nach Paragraf 13 b des Tierschutzgesetzes erlassen. Mit dieser werden die Gemeinden im Südwesten seither bei der Erstellung einer entsprechenden Verordnung unterstützt.

Sobald eine frei lebende Katze eingefangen werde, „gilt sie rechtlich als Fundtier“, so Dannenmann. Die Gemeinde ist dann als Fundbehörde verpflichtet, für die Unterbringung, Fütterung und tierärztliche Behandlung dieser Tiere aufzukommen. Diese steigenden Zahlen führen jedoch zu einer Überlastung der Tierheime und der kommunalen Budgets.

Unsere Empfehlung für Sie Katzenhaus in Neuhengstett Landkreis kommt seiner Verantwortung nicht nach Das neue Katzenhaus Im Eulert soll bis Jahresende fertig sein. Der Tierschutz Calw und Umgebung investiert einen sechsstelligen Betrag in das Gebäude.

Die KatzenSchVO setze an der Ursache des Problems an, indem sie drei Kernpflichten für Freigängerkatzen einführt: Erstens müssen die Tier kastriert werden, um die Fortpflanzung mit Streunerkatzen zu verhindern.

Zweitens wird eine Kennzeichnung mittels Mikrochip oder Tätowierung zur Pflicht, um eine Identifizierung der Katze möglich zu machen. Drittenns ist künftig nun auch eine Registrierung, beispielsweise in Haustierregistern, vorgeschrieben.

Keine teuren Aufenthalteim Tierheim

Die Katzenschutzverordnung bringe für die Kommune zahlreiche Vorteile mit sich. Sie verursacht der Gemeinde im Regelfall keine Kosten, da die Halter die Kastration ihrer Tiere selbst finanzieren. Langfristig entlastet sie das Fundtierbudget erheblich, da weniger Nachkommen in die frei lebende Population nachrücken. Zudem könnten gekennzeichnete Fundtiere sofort an ihren Besitzer zurückgegeben werden, was teure Tierheimaufenthalte vermeide.

Der CDU-Stadtrat Andreas Blaurock begrüßte die Einführung einer Katzenschutzverordnung, diese sei sehr sinnvoll. Ebenso sieht es der UGL-Stadtrat Helmut Carstens. Nicht ganz klar ist den Räten allerdings, was passiert, wenn sich Halter nicht an die Katzenschutzverordnung halten. Blaurock brachte zudem den Gedanken der Einführung einer Katzensteuer, analog zur Hundesteuer, ins Spiel, was jedoch eher auf Kopfschütteln der übrigen Ratsmitglieder als auf Zustimmung stieß.