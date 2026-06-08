Das Leid frei lebender Tiere und die Ausgaben der Stadt sollen durch die neue Katzenschutzverordnung gleichermaßen reduziert werden.
Einstimmig hat der Neubulacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine Katzenschutzverordnung (KatzenSchVO) verabschiedet. Mit dieser soll einerseits der Schutz frei lebender Katzen erhöht werden, andererseits erhofft sich die Kommune, künftig weniger Kosten für die Unterbringung und Verpflegung von Fundkatzen ohne Besitzer aufbringen zu müssen. Denn wird eine frei lebende Katze in schlechtem gesundheitlichem Zustand gefunden und lässt sich kein Besitzer ermitteln, muss die Stadt für die danach anfallenden Kosten aufkommen.