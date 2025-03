Neue Kommandospitze: Frank Spitznagel führt Abteilung Ettenheim-Altdorf nun an

Im Ergebnis harmoniert das Personal der beiden Ortschaften sowohl menschlich als auch auf feuerwehrspezifischer Ebene ausgezeichnet. Entsprechend gut war die Stimmung bei der Abteilungsversammlung im Rettungszentrum. Bedauerlich ist allerdings, dass Florian Rauer aus persönlichen Gründen schon nach einem Jahr sein Amt als Abteilungskommandant abgeben musste. Für ihn rückt sein bisheriger Stellvertreter Frank Spitznagel in die Kommandospitze. Zu seinem Stellvertreter wurde Sebastian Kirnberger gewählt.

Über mangelnde Arbeit konnte sich die Einsatzabteilung nicht beklagen. Immerhin waren im Berichtsjahr 97 Einsätze zu bewältigen. Spektakulär ein Brand im Frühjahr in der Innenstadt mit einer Einsatzdauer von knapp sieben Stunden, aber auch ein Autobahneinsatz forderte die Aktiven nicht nur feuerwehrtechnisch, sondern aufgrund der Personenschäden auch mental. Neben den 18 Regelproben wurden Übungen im Brandcontainer in Ettenheim und Eschbach durchgeführt und fachspezifische Besprechungen und Unterweisungen angeboten. Dabei stieß das Angebot auf ein reges Interesse bei den Aktiven. Eifrigste Probenbesucher – nur eine Fehlprobe – waren im Berichtsjahr Jonas Ohnemus und Sebastian Kirnberger.

Lesen Sie auch

Die ehemalige Kameradschaftskasse wird entsprechend den Vorgaben des Feuerwehrrechtes mittlerweile als Sondervermögen der Stadt Ettenheim geführt und von der Einsatzabteilung verwaltet. Der Kassenstand ist solide und konnte im vergangenen Jahr durch wirtschaftliche Betätigungen wie das Meerettichfest ausgebaut werden. Dem Rechner wurde gedankt und Entlastung erteilt.

Auslieferung des neuen Löschfahrzeuges liegt im Zeitplan

Neben dem üblichen Probeplan sind in diesem Jahr wieder Heißausbildungen im Brandcontainer vorgesehen. Zu speziellen Schulungen treffen sich die Maschinisten, Gruppen- und Zugführer. Festbesuche sind im Juni in Friesenheim und im Juli in Ichenheim geplant. Frank Spitznagel teilte mit, dass die Auslieferung des neuen LF 10 im Zeitplan liegt. Derzeit befindet sich das Fahrgestell in Tschechien in der Endfertigung. Mit der Überstellung ist bis Oktober zu rechnen.

Erfreuliche Nachrichten hatte auch Kommandant Christian Mösch im Gepäck. Nach Gesprächen mit der Stadtverwaltung sollen ab dieser Saison auch die Alterskameraden in den Genuss einer Gratisjahreskarte für das C.H.Jäger-Schwimmbad kommen. Auch in Sachen Digitalfunk hatte Mösch erfreuliche Kunde: „Nach Versicherung des Kreises kommt der lang erwartete Digitalfunk noch in diesem Jahr.“

Ehrungen

Für 40-jährige Aktivität wurde Oberbrandmeister Fred Brandenburger mit dem Landesehrenabzeichen in „Gold“ ausge-zeichnet. Für 15-jährige Kommandantentätigkeit erhielt Jürgen Rauer einen Geschenkkorb überreicht.