Neue Ferienhäuser in Bad Herrenalb

1 Bernd Graubner (von links), Antje Graubner, Stella Graubner, Lucie Moormann, Sebastian Graubner, Klaus Hoffmann, Madeleine Burkhardt, Artem Isaev bei der Einweihung der Häuser. Foto: Sabine Zoller

Drei neue Ferienhäuser wurden jetzt im Bad Herrenalber Stadtteil Gaistal eingeweiht.









Am Samstag wurde mit mehr als 100 Gästen die Einweihung der drei neuen Schwarzwald-Deck-Ferienhäuser im Gaistal gefeiert. Lucie Moormann und ihr Mann Sebastian Graubner haben als Bauherren rund 2,5 Millionen Euro investiert, um nach den Schwarzwald-Strandhäusern nahe dem Herrenalber Waldfreibad nun auch in den sonnigen Höhenlagen des Gaistals ein weiteres Bauprojekt in Holzbauweise zu realisieren.