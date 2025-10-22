Neue Bürgermeisterin in Alpirsbach: Nach kurioser Wahl – jetzt legt Vanessa Schmidt los

Eineinhalb Jahre nach der ungültigen Wahl in Alpirsbach ist der Chefsessel im Rathaus wieder fest besetzt: Vanessa Schmidt ist vereidigt.
Formell war es eine Gemeinderatssitzung – eigentlich aber ein Festakt, den die ganze Stadt herbeigesehnt hatte: Eineinhalb Jahre nach der für ungültig erklärten Bürgermeisterwahl und drei Monate, nachdem die Stichwahl gegen die „freie Zeile“ ebenfalls landesweit für Schlagzeilen gesorgt hat, war es soweit – mit Vanessa Schmidt konnte die neue Bürgermeisterin vereidigt werden.