Neue Anbaufläche ist gefunden: Der Cannabis-Verein aus dem Kinzigtal will noch in diesem Jahr loslegen

Die Gruppe um den Vorsitzenden Luca Wöhrle hat 2024 den Cannabis-Verein „Ottlieb“ in Gutach gegründet. Bei der Suche nach einer Anbaufläche wurden sie in Hausach fündig.
Die fertigen Pläne liegen in der Schublade, nun befinden sich Philipp Schrenk und Luca Wöhrle im Wartemodus, sozusagen. Denn die Mühlen der Behörden, sie mahlen gemächlich. Der 29-jährige Philipp Schrenk und sein ein Jahr jüngerer Mitstreiter warten auf eine Genehmigung – nämlich die, den Hanf für Cannabis fortan selbst anbauen zu dürfen.