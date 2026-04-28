Neue Anbaufläche ist gefunden: Der Cannabis-Verein aus dem Kinzigtal will noch in diesem Jahr loslegen

Die Gruppe um den Vorsitzenden Luca Wöhrle hat 2024 den Cannabis-Verein „Ottlieb“ in Gutach gegründet. Bei der Suche nach einer Anbaufläche wurden sie in Hausach fündig.

Die fertigen Pläne liegen in der Schublade, nun befinden sich Philipp Schrenk und Luca Wöhrle im Wartemodus, sozusagen. Denn die Mühlen der Behörden, sie mahlen gemächlich. Der 29-jährige Philipp Schrenk und sein ein Jahr jüngerer Mitstreiter warten auf eine Genehmigung – nämlich die, den Hanf für Cannabis fortan selbst anbauen zu dürfen.

Doch der Reihe nach: Seit der teilweisen Legalisierung des Cannabis vor zwei Jahren durch die Regierung darf man eine gewisse Menge des Stoffs mit sich führen und zuhause sogar drei Pflänzchen großziehen. Erlaubt sind seither auch sogenannte Anbauvereinigungen im Sinne eingetragener, nicht-wirtschaftlicher Vereine, in denen die Mitglieder unter strengen Sicherheitsauflagen ihr Cannabis selbst ziehen dürfen.

Genau dies ist das Ziel von Luca Wöhrle und Philipp Schrenk. Den Verein Ottlieb mit Sitz in Hausach haben sie im Dezember 2024 gegründet. „Ott ist ein Spitzname für Cannabis in der Szene“, sagt Schrenk schmunzelnd. „Deshalb haben wir daraus einen Namen gebastelt.“

Die Genehmigung kostete dem Verein 2800 Euro

Bislang besteht der Verein aus den acht Gründungsmitgliedern. „Anfragen haben wir viele, doch so lange wir keine genehmigten Anbaumöglichkeiten haben, macht es keinen Sinn, weitere Mitglieder aufzunehmen“, so die Begründung von Schrenk.

In einer Hausacher Industriehalle habe man bereits einen geeigneten Raum gefunden gehabt, auch die Genehmigung durch das Regierungspräsidium Freiburg sei bereits erteilt worden. „Nun aber steht die Halle zum Verkauf an“, sagt Schrenk, stellvertretender Ottlieb-Vorsitzender.

Besonders ärgerlich: Die behördlichen Genehmigungen sind standortbezogen. Geht die Anbaumöglichkeit verloren, geht’s von vorne los. Rund 2800 Euro hat die Genehmigung gekostet, was der Vorsitzende Luca Wöhrle und Schrenk aus eigener Tasche vorfinanzierten. Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister mussten beigefügt werden. „Ich hoffe, dass der zweite Antrag nun günstiger wird, das Sicherheits- und Jugendschutzkonzept vom ersten Antrag beispielsweise kann man ja wieder verwenden“, sagt Schrenk.

Denn eine neue Location ist gefunden, die polizeiliche Begehung – zwingender Bestandteil eines Genehmigungsantrags – ist bereits erfolgt. Auch dieses Mal ist es ein Keller im Hausacher Osten, in einem Haus mit Wohnfläche und Einzelhandel in einem Mischgebiet. Den Antrag für den Bau eines Gewächshauses auf dem gleichen Grundstück haben sie gleich mitgeschickt.

Die Vereinseintragung an sich sei kein größeres Problem gewesen, doch die Gemeinnützigkeit gleichermaßen ein Ding der Unmöglichkeit, was der Vorsitzende Wöhrle nicht richtig findet. „Cannabis ist die am zweitmeisten konsumierte Droge nach Alkohol. Wir sorgen dafür, dass alles in geregelte Bahnen übergeht, leisten intensive Präventionsarbeit, bekämpfen Kriminalität und kümmern uns intensiv um den Jugendschutz“, sagt der 28-Jährige. Für die Mitglieder selbst bedeutet der eigene Anbau natürlich, dass man über Herkunft und Qualität Bescheid weiß, was im Schwarzmarkt bei Weitem keine Selbstverständlichkeit darstellt.

Neben einem geschulten Präventionsbeauftragten ist ein dreiköpfiger Anbaurat Bestandteil des Vereins. Dieser kümmert sich um die Güte des Produkts, schickt Proben ins Labor und kümmert sich darum, dass der Anteil des Tetrahydrocannabinol (THC), der Hauptwirkstoff, nicht zu hoch ist. Außerdem, sagt Schrenk, geht es neben Anbau und Konsum auch um die Community, man sitzt zusammen, hat Spaß.

Dennoch müsse man beachten, dass die behördlichen Auflagen hoch seien. Einbruchmeldeanlage, Überwachungskameras und Alarmanlage sind nur eine Auswahl einer langen Liste, die den Begehrlichkeiten von Langfingern Einhalt gebieten sollen. Eine Kontrolle der Behörden ist jederzeit überraschend möglich, dann muss alles in Ordnung sein.

Die Auflagen seitens der Behörden sind hoch

Natürlich wissen auch Schrenk und Wöhrle, dass nicht jeder Mitbürger in Begeisterung ausbricht, wenn die Legalisierung des Cannabis zur Sprache kommt. „Bisher haben wir allerdings nichts Negatives gehört“, sagt Wöhrle. Verbunden mit der Droge an sich kümmere sich der Verein eben auch intensiv um Information, Prävention und Transparenz hinsichtlich der Herkunft des Stoffs.

20.000 Euro seien mit Sicherheit fällig, bis man die ersten Pflänzchen in dem rund 40 Quadratmeter großen Keller wachsen lassen kann. Temperatur, Luftfeuchtigkeit – alles muss passen. Je nach Sorte dauert es vier bis sieben Monate, bis die Blüten geerntet werden können.

Doch noch ist nicht einmal klar, wann es endlich losgehen kann: „Wir hoffen, dass es dieses Jahr noch klappt“ sagt Wöhrle und Schrenk fügt hinzu: „Wir suchen noch Mitglieder mit handwerklichen Fähigkeiten.“ Denn man wolle alles selbst auf- und ausbauen, erklärt der stellvertretende Vorsitzende strahlend. „Das wird unser Baby.“

Rechtliches

Das Konsumcannabisgesetz (KCanG) ist am 1. April 2024 in Kraft getreten. Es ermöglicht den geregelten Anbau von Cannabis durch eingetragene nicht wirtschaftliche Vereine oder eingetragene Genossenschaften. Erlaubt ist der gemeinschaftliche Eigenanbau und die Weitergabe von Cannabis an Mitglieder zu deren Eigenkonsum.