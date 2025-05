Neubauten in Grosselfingen: Windkraft – Bürgerinitiative fordert Bürgerentscheid

Neubauten in Grosselfingen

1 Auf Höhe der Waldflächen sollen Windräder gebaut werden. Das Foto entstand auf dem Verbindungsweg zwischen Weilheim und Grosselfingen. Foto: Kauffmann Die Bürgerinitiative Gegenwind Hohenzollern wendete sich bereits in der Vergangenheit gegen den Neubau von Windkraftanlagen. Nun fordert die BI einen Bürgerentscheid in Grosselfingen.







Die Bürgerinitiative „Gegenwind Hohenzollern Haigerloch Rangendingen Grosselfingen“ (BI) fordert den Grosselfinger Gemeinderat auf, die Einwohner bei einem Bürgerentscheid über den Bau von Windkraftanlagen abstimmen zu lassen. Das berichtet die BI in einer Pressemitteilung. Demnach soll der Grosselfinger Gemeinderat „unverzüglich einen Bürgerentscheid beschließen, damit sich die Bürgerinnen und Bürger von Grosselfingen direkt an der so weitreichenden Entscheidung beteiligen können“.