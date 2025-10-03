Neubau verworfen: Schramberger Gymnasium wird saniert

In weiser Voraussicht hatte die Stadtverwaltung den Bärensaal für die Gemeinderatssitzung am Donnerstag reserviert. Wie erwartet kamen viele Eltern von Schülern, Lehrer und nicht direkt betroffene Schramberger und warteten gespannt auf den Tagesordnungspunkt „Modernisierung und Sanierung des Gymnasiums“. Benjamin Schmider von den KTL Architekten Rottweil stellte die Ergebnisse der Untersuchung des Gebäudes und den daraus entwickelten Maßnahmenplan vor.

„Schlecht Nachrichten“, habe er. Alle Wände enthielten Schadstoffe – freudloses Lachen der Besucher an dieser Stelle - , darunter viel Asbest. „Also was machen?“, fragte er. Eine Kernsanierung wäre möglich, dafür müsste man Decken und Wände zurückbauen. Die Arbeiten könnten – ein Gebäudeteil nach dem anderen – im laufenden Betrieb erfolgen. Dafür würden im jeweiligen Teil „Schleusen“ errichtet, um die Schadstoffe sicher abzuhalten.

Die 2010 und 2017 eingebauten Fenster könne man weiterverwenden, die älteren nicht. „Die Schule ist gut, sie hat eine gute Bausubstanz und auch der Campus ist gut“, wertete Schmider. Er würde ohne Bedenken auch seine eigenen Kinder dorthin schicken.

Gefragt, ob die 37,2 Millionen Euro für die Sanierung realistisch seien, antwortete er, dass er „keine Glaskugel“ habe, aber eine mögliche Steigerung der Baupreise während der Sanierungszeit sei berücksichtigt. Er wies noch darauf hin, dass bei einem Neubau für über 48 Millionen Euro das alte Gebäude trotzdem schadstoffsaniert und abgebrochen werden müsste, wofür geschätzte 3,1 Millionen Euro fällig wären. Schmider stellte schließlich noch einige ähnliche und erfolgreich abgeschlossene Referenzprojekte von KTL vor, darunter das Leibniz Gymnasium Rottweil.

„Erfahrenes Unternehmen“

„Mich beruhigt, dass es sich bei KTL um ein erfahrenes Unternehmen handelt; hoffentlich kommen jetzt keine Überraschungen mehr“, erklärte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und eröffnete die Aussprache über den Beschlussvorschlag. Thomas Brantner (CDU-Fraktion) hatte eine schriftliche Stellungnahme vorbereitet: „Ein Neubau wird von uns abgelehnt. Aus diesem Grund beantragen wir heute, dass das Gymnasium am jetzigen Standort saniert und das Thema Neubau nicht weiter verfolgt wird“, war die Kernaussage. Im Gegensatz dazu stand in der Beschlussvorlage: „Die Verwaltung wird beauftragt, sowohl für die Sanierung im laufenden Beitrieb als auch für einen möglichen Neubau die Summe generierbarer Fördermittel zu eruieren“.

Danach trug auch Jürgen Reuter (Aktive Bürger) seine umfangreiche Stellungnahme vor: Man stünde vor der Frage, ob man das Gymnasium am viel zu kleinen Standort saniere oder einen Neubau auf städtischen Flächen prüfe. Er nannte dafür als ideales Umfeld das Schulzentrum Sulgen mit seinen vorhandenen vielen Schularten, Sportplätzen und dem Hallenbad. Und er verwies auf gesundheitliche Risiken: „Niemand kann Fehler bei der umfassenden Schadstoffsanierung ausschließen.“

Fürsprache für Sanierung

Im weiteren Verlauf sprachen sich unter anderem Udo Neudeck (Freie/Neue Liste) und Tanja Witkowski (SPD/Buntspecht) vehement für die Sanierung aus. Witkowski erinnerte auch an den Grundsatzbeschluss des Gemeinderats für die Talstadt als Standort. Nur Volker Liebermann fragte mit Blick auf die anderen Großprojekte Halle Tennenbronn und Schulcampus: „Können wir uns das alles überhaupt leisten?“ Alles gleichzeitig werde nicht gehen, aber das Gymnasium käme „als nächstes dran“, antwortete Eisenlohr.

16 Stadträte stimmten schließlich für den Änderungsantrag, einen Neubau nicht weiterzuverfolgen. Acht Gegenstimmen gab es, darunter neben Reuter auch Eisenlohr. „Ich erwarte nicht, dass ein Neubau günstiger wird“, erklärte sie. Aber der ursprüngliche Beschlussvorschlag sei so formuliert, dass man bei späteren Entwicklungen nicht fragen könne, warum man den Neubau nicht auch geprüft habe.