Neubau verworfen: Schramberger Gymnasium wird saniert

Mehrheitlich beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, mögliche Fördermittel für eine Sanierung im laufenden Betrieb zu eruieren.
In weiser Voraussicht hatte die Stadtverwaltung den Bärensaal für die Gemeinderatssitzung am Donnerstag reserviert. Wie erwartet kamen viele Eltern von Schülern, Lehrer und nicht direkt betroffene Schramberger und warteten gespannt auf den Tagesordnungspunkt „Modernisierung und Sanierung des Gymnasiums“. Benjamin Schmider von den KTL Architekten Rottweil stellte die Ergebnisse der Untersuchung des Gebäudes und den daraus entwickelten Maßnahmenplan vor.