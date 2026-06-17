Neubau in Dietingen: „Welt der Kristalle“ investiert in Arbeitsplätze und internationales Wachstum

Die „Welt der Kristalle“ baut in Dietingen ein neues Logistikzentrum. Zwischen Millionen Jahre alten Steinen entsteht Raum für Wachstum, Versand und neue Jobs.
Am Ortseingang der Gemeinde Dietingen in der Fronstraße entsteht derzeit ein neues Gebäude. Hier baut das Unternehmen und Museum „Welt der Kristalle“. Beim offiziellen Spatenstich am Dienstagmittag gaben die Verantwortlichen der Familie Müller Einblicke in die Pläne für den Neubau, der vor allem Logistik, Lager und Büroflächen bündeln soll.