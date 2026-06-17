Neubau in Dietingen: „Welt der Kristalle“ investiert in Arbeitsplätze und internationales Wachstum

Die „Welt der Kristalle“ baut in Dietingen ein neues Logistikzentrum. Zwischen Millionen Jahre alten Steinen entsteht Raum für Wachstum, Versand und neue Jobs.

Am Ortseingang der Gemeinde Dietingen in der Fronstraße entsteht derzeit ein neues Gebäude. Hier baut das Unternehmen und Museum „Welt der Kristalle“. Beim offiziellen Spatenstich am Dienstagmittag gaben die Verantwortlichen der Familie Müller Einblicke in die Pläne für den Neubau, der vor allem Logistik, Lager und Büroflächen bündeln soll.

„Hier entsteht ein neues Gebäude für Lager, Logistik und Büro“, erklärt Alexander Müller. Insgesamt sollen künftig rund sieben neue Arbeitsplätze in dem Gebäude angesiedelt werden. Auch für die Zukunft ist bereits Raum für Wachstum eingeplant – etwa für einen dualen Studenten, der ab Herbst im Unternehmen starten wird.

Mit dem Neubau wollen die Verantwortlichen vor allem die stark gewachsene internationale Nachfrage besser bewältigen. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren Kunden aus 76 Ländern hinzugewonnen und beliefert zahlreiche Museen weltweit.

Ende des Jahres bezugsfertig

Alina Müller, die gemeinsam mit ihrem Bruder Tobias Müller das Bauprojekt verantwortet, rechnet damit, dass das Gebäude Ende 2026 beziehungsweise Anfang 2027 vollständig bezugsfertig sein wird. Die Lagerflächen sollen unter Umständen bereits im Herbst dieses Jahres genutzt werden können. Im Unternehmen sind aktuell 22 Mitarbeiter beschäftigt.

Das neue Gebäude umfasst eine Fläche von rund 2500 Quadratmetern. Geplant sind unter anderem ein Eingangs- und Kundenempfangsbereich, Sozial- und Büroräume sowie ein Galeriebereich für interessierte Kunden. Zudem wird ein großer Lager- und Logistikbereich eingerichtet, der auch das sichere Be- und Entladen von Lkw und Containern ermöglicht. Bisher musste dieser Vorgang teilweise auf dem Besucherparkplatz erfolgen – ein Umstand, der künftig vermieden werden soll.

Auch die internationale Dimension des Geschäfts zeigt sich deutlich: Für eine Messe in den USA wurden im vergangenen Jahr fünf Container mit einem Gewicht von rund 100 Paletten verschifft. Die Kristalle stammen aus 45 verschiedenen Ländern und werden per Schiff und Lkw nach Dietingen oder zu Kunden in der ganzen Welt transportiert.

Seit 2011 geöffnet

Das Familienunternehmen betreibt seit der Eröffnung im März 2011 das Museum, in dem mehr als 1000 Exponate aus aller Welt zu sehen sind. Auf dem gesamten Gelände befinden sich jedoch weit über 10.000 Einzelstücke, darunter Objekte, deren Gewicht sich auf mehrere Tausend Tonnen im Außenbereich summiert.

Zu den Highlights zählen unter anderem eine weltweit als außergewöhnlich geltende Amethystdruse, ein über vier Meter hoher, rund 100 Millionen Jahre alter vulkanischer Hohlraum mit Kristallbewuchs, sowie ein 220 Millionen Jahre alter versteinerter Wald aus dem Gebiet des Petrified Forest Nationalparks in Arizona. Ergänzt wird die Ausstellung durch seltene Fossilien, Saurierskelette und Riesenkristalle mit einem Gewicht von bis zu mehreren Tonnen. Einige Exponate dürfen und sollen sogar berührt werden.