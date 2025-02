Neubau Baumarkt in Nagold: Details bleiben weiter Mangelware

35-Millionen-Euro-Projekt So schön wird die neue Zellerschule in Nagold

Bei der Werbung um neue Schüler geht Nagolds Zellerschule in die Offensive. In einem Image-Video gibt es Einblicke in die „neue Zellerschule“. Moderne 3D-Animationen sorgen für fast realistische Darstellungen der Klassenzimmer, Flure und Gänge oder auch von Spezialitäten wie der Leselounge sowie dem Theater- und Musiksaal.