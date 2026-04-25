Neckarline Rottweil: Brückenfest wird zum wahren Besuchermagneten

Schönstes Kaiserwetter, hunderte bestens gelaunte Besucher auf dem Berner Feld, auf dem Bockshof und in der Innenstadt – was will man mehr. Brückeninvestor Günter Eberhardt, Projektleiter Roland Haag, Standortleiterin Nicola Bax und das Team des Rottweiler Stadtmarketings sind sichtlich begeistert von den vielen Menschen aus nah und fern, die am Samstag zum Brückenfest nach Rottweil gekommen sind. Nachdem der Freitagabend noch eher verhalten war, ist die „Neckarline“ am Samstagvormittag dann in beide Richtungen sehr gut frequentiert. Am Nachmittag gibt es auf beiden Seiten sogar Warteschlangen am Drehkreuz.

Die Reaktionen der Besucher sind durchweg begeistert. So mancher klagt ein wenig über „Seekrankheit“, da die Hängebrücke ob des Besucherstroms durchaus etwas schwankt, doch man blickt nur in begeisterte Gesichter.

Leider hat der Neckarliner, das Bähnchen, das vom Berner Feld Besucher in die Innenstadt bringen soll, bereits auf der Jungfernfahrt geschwächelt, und musste in die Werkstatt gebracht werden, doch die Besucher nahmen es gelassen. „Dann sind wir den Rest eben gelaufen“, sagt eine Dame als sie im Bockshof angekommen ist, und sich erst mal im Schatten der Kastanien niederlässt. Die Hoffnung ist groß, dass das Bähnchen am Sonntag wieder am Start ist.

Brückenfest wird regelrecht zum Innenstadtfest

Der Mittelaltermarkt auf dem Bockshof lockt mit Rattenfangen, Glücksrad und manchem mehr, zudem gibt es leckere Hanffladen, Met und allerlei andere kulinarische Schmankerln, die zum Genießen und Verweilen einladen. Aber auch der Wochenmarkt am Samstag ist sehr gut besucht und zudem auch die Gastronomie. Das Brückenfest hat sich spätestens am Samstagmittag zu einem regelrechten Innenstadtfest entwickelt.

Am Samstagnachmittag findet dann mit Pfarrer Timo Weber und Dekan Ulrich Dewitz ein ökumenischer Gottesdienst im Festzelt auf dem Berner Feld statt, bevor die „Neckarline“ feierlich geweiht und gesegnet wird. Im Anschluss zieht die gesamte Gottesdienstschar mit den Pfarrern über die Brücke in den Bockshof, wo Günter Eberhardt die bis dahin verhüllte Skulptur eines Nepomuk, dem Heiligen der Brücken und Reisenden, im Beisein unzähliger Besucher und Fotografen enthüllt. Der Nepomuk ist aus einer vier Meter hohen Eiche gearbeitet, die im Bockshof gefällt wurde. Historiker Winfried Hecht hatte seinerzeit den Wunsch geäußert, aus dem gefällten Baum einen Nepomuk zu schnitzen. Er konnte die Enthüllung zwar nicht mehr selbst miterleben, hätte sich aber mit Sicherheit über den stattlichen Nepomuk der mit Kreuz, Schwarzem Tor und Kapellenturm abgebildet ist, sehr gefreut. Der Künstler Michael Tomaszus aus Bad Saulgau hat den Nepomuk geschnitzt und war auch selbst bei der Enthüllung dabei. Die Enthüllung wurde von einigen Jagdhornbläsern aus Schömberg im Nachbarlandkreis musikalisch begleitet.

Programm geht am Sonntag weiter

Eine Brücke gab es auch in der Predigerkirche zu sehen. Kinder hatten die Möglichkeit diese mit kleinen Holzstäben nachzubauen. Und aus der richtigen perspektive fotografiert, wurde auch die Madonna quasi zur Brückenheiligen. Das kann man auch am Sonntag noch ausprobieren. Auch am Sonntag wartet auf die Besucher in der Innenstadt und auf dem Berner Feld noch ein abwechslungsreiches Programm und am Mittag öffnen die Geschäfte zum Verkaufsoffenen Sonntag.

