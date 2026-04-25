Neckarline Rottweil: Brückenfest wird zum wahren Besuchermagneten

Bereits am Samstagvormittag ist das Interesse an der „Neckarline“ groß. Hunderte Besucher genießen das vielfältige Rahmenprogramm in der Innenstadt und auf dem Berner Feld.
Schönstes Kaiserwetter, hunderte bestens gelaunte Besucher auf dem Berner Feld, auf dem Bockshof und in der Innenstadt – was will man mehr. Brückeninvestor Günter Eberhardt, Projektleiter Roland Haag, Standortleiterin Nicola Bax und das Team des Rottweiler Stadtmarketings sind sichtlich begeistert von den vielen Menschen aus nah und fern, die am Samstag zum Brückenfest nach Rottweil gekommen sind. Nachdem der Freitagabend noch eher verhalten war, ist die „Neckarline“ am Samstagvormittag dann in beide Richtungen sehr gut frequentiert. Am Nachmittag gibt es auf beiden Seiten sogar Warteschlangen am Drehkreuz.