Naturpark-Projekt: Schüler kochen Gemüsesuppe für Calwer OB

1 Die Schüler haben leckere Suppe gekocht. Foto: Roland Stöß

Calws Oberbürgermeister Florian Kling löffelte einen Teller herrlich duftender, frisch zubereiteter Gemüsesuppe leer. Die Köche des gesunden Sudes waren Fünft- und Sechstklässler des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (Seeäckerschule).









Das Kochevent fand im Rahmen eines Pilotprojektes mit dem Namen „Klima-Kochtopf im Bereich „Schwarzwald Mitte/Nord“ statt. Zu Beginn der 2000er-Jahre hat sich in dieser Schwarzwaldregion der „Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord“ als Verein organisiert, der mit rund 420 000 Hektar Fläche der größte Naturpark Deutschlands ist. In dem Vereinsgebiet, in dem neben 16 Verbänden und Vereinen mittlerweile 115 Gemeinden und Städte mitmachen und in dem 800 000 Menschen leben, hat man sich zum Ziel gesetzt, die Natur erlebbar zu machen, nachhaltige, touristische Impulse zu platzieren und die Kulturlandschaft zu bewahren.