Nationalsozialismus in der Region: Buch nennt Täter und Opfer der Nazizeit im Kreis Calw und Enzkreis beim Namen

23 Autoren haben im Buch „Der Kreis Calw in der Zeit des Nationalsozialismus“ Forschung zur NS-Zeit in der Region zusammengetragen. Nun wurde das Werk offiziell vorgestellt.

„Die Zeit des Nationalsozialismus ist die am meisten untersuchte Epoche der deutschen Geschichte, die ungebrochen fasziniert, erschüttert und auf die im aktuellen politischen Diskurs immer wieder Bezug genommen wird.“ Mit diesen Worten führen Gabriel Stängle und Thorsten Trautwein in das neu erschiene Buch „Der Kreis Calw in der Zeit des Nationalsozialismus“ ein, das es ab sofort in Buchhandlungen des Nordschwarzwaldes zu kaufen gibt.

In diesem Buch wird der Nationalsozialismus in unserer Region erforscht und gleichzeitig an Geschehnisse in damaliger Zeit erinnert. Opfer und Täter, die in unserer Region lebten, bekommen durch dieses 704-Seiten starke Werk ein Gesicht. So ist eine „Ehrentafel“ mit Namen von Parteigenossen der NSDAP Calw mit Bildern und Namen zu finden.

Heute sind das Wort „Erinnerungskultur“ sowie die Mahnung „Nie mehr!“ wieder in aller Munde. Während in der öffentlichen Wahrnehmung Ereignisse von damals gerne in das Abstrakte abtauchen, werden hier in diesem Buch Namen und Orte genannt.

Wenn der Lehrer im Reichsministerium arbeitete

Ein Beispiel: Dekan Erich Hartmann stieß bei seiner Lektüre auf den Namen eines Lehrers an der Christophorusschule Altensteig, welcher früher für ein Reichsministerium gearbeitet hat. „Ich habe ihn gemocht. Das macht mich heute betroffen. Es ist wichtig, sich auch in der eigenen Geschichte zu erinnern.“

Hartmann zitierte den jüdischen Gelehrten Baal Shem Tov (geb. 1689): „Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung.“ Und Hartmann ergänzt: „In einer Erinnerung liegt eine Kraft, die befreiend wirkt, wobei es keine einfache Übung ist.“

Frank Wiehe, der erste Landesbeamte des Landkreises, stellte den Zusammenhang mit dem ersten Artikel des Grundgesetzes her: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. „Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Wiehe erklärt: „Ein Satz, der in einer Schlichtheit philosophisch ist. Besser kann man es nicht sagen. Die Worte ,ist’ und ,unantastbar’ lassen keine Zweifel bei der Deutung aufkommen.“

Wiehe erklärte den positiven Geist der Ewigkeitsklausel in Artikel 79 Absatz 3. Nach diesem kann keine noch so große Mehrheit der Exekutive den Artikel 1 ändern. Eben als Konsequenz aus vergangener Zeit. Deshalb sei es wichtig, sich daran zu erinnern: „Wie fing es an?“ Und: „Wie endete es?“ Isabel Götz, Vertreterin der Stadt Calw, würdigte das Buch als „großes Werk.“

Die Herausgeber Thorsten Trautwein und Gabriel Stängle dankten den Förderern. Ihre Dankesworte weiteten sie auf die 23 Autoren aus, die in 32 Beiträgen vielfältige Einblicke in die Zeit des Nationalsozialismus im heutigen Landkreis Calw und dem südlichen Enzkreis geworfen hatten.

Manche Fotos sind „Sensationsfunde“

Gabriel Stängle wies darauf hin, dass es sich bei manchen Fotos, die hier zu sehen sind, um „Sensationsfunde“ handele. Auf der Umschlagseite (vorne) ist ein Aufmarsch des Nagolder BDM (Bund Deutscher Mädels = weiblicher Zweig der Hitlerjugend, Anm. Red.) ebenso ein Aufreger, wie die öffentliche Zurschaustellung zweier Kommunisten in Altensteig. Auf der Rückseite verblüfft der gewaltige Massenauflauf von Uniformträgern auf dem Calwer Marktplatz.

Auf die Frage, „ob denn nicht die Gefahr besteht, dass Menschen beim Lesen dieses Buches einen Bezug zu bekannten Personen und Familien, eventuell sogar aus der Nachbarschaft herstellen?“ stellte Gabriel Stängle fest: Es handele sich hier um eine lokalhistorische Bestandsaufnahme. „Das müssen wir aushalten.“

Das Fazit von Stängle und Trautwein: Die Arbeit an dem Buch war ein fließender Prozess. Mitten in einem Thema gab es stets neue Entdeckungen. Wichtiges konnte letztendlich gar nicht mehr in diesem Buch Platz finden. So denkt man heute schon über einen zweiten Band nach.

Autoren werden öffentlich über Beiträge diskutieren

Das evangelische Bildungswerk nördlicher Schwarzwald wird diverse Autoren zwischen dem 17. September und dem 20. November bei Vorträgen, Gottesdiensten und Erinnerungsveranstaltungen zu Wort kommen lassen. Diese werden dann ihre Ergebnisse vortragen und zur Diskussion stellen.

Wo das Buch zu bekommen ist