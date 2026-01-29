Narrenzunft Todtnau: Schaurig schöner Kappenabend

Die Dichelbohrer haben unter dem Motto „Seht her und gebt gut acht – in Schlechtnau ist heut Geisternacht“ zum übersinnlichen Treffen der Todtnauer Geister eingeladen.
Zunftmeister Tobias Gutmann heizte die Stimmung gleich mit einigen Ehrungen ordentlich an. Für jeweils zehn Jahre wurden an dem Abend Theresa Eckert (Bürsten- und Besenbinder), Lukas Schog (Chrüdderwieble), Manuel Mutterer (Schatzgräber), Margot Klingele (Zinken Mühliwinkel) geehrt. Für 15 Jahre ausgezeichnet wurden Carina Franz (Zunftrat) und Patrick Sorke (Zundelmacher) sowie für 25 Jahre Eva Böhler (Zunftrat).