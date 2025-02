Abdul Farzat aus Syrien in VS Wie er sein Leben in die Hand nimmt

Seit zehn Jahren lebt Abdul Farzat in Deutschland. 2015 flüchtete er vor dem verheerenden Krieg in seinem Heimatland Syrien. Seit 2017 arbeitet er am Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen als Gesundheits- und Krankenpfleger.