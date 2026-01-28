Nahverkehr in Brigachtal: Der Ortsbus ist von den Streichungen betroffen

Im Gemeinderat Brigachtal war der Wegfall der Buslinie 625 – Ortsverkehr Brigachtal – sowie der Antrag der Eltern aus Überauchen auf Bezuschussung der Schülerbeförderung Thema.
In der Bürgerfrageviertelstunde hatte sich der Elternbeiratsvorsitzende Sven Pacher zu Wort gemeldet und vorgeschlagen, dass die Gemeinde, wenn die Buslinie wegfalle, mit den Kosten, die sie dadurch einspare, die Eltern subventionieren könne. Brigachtal werbe mit Familienfreundlichkeit, da sollte man hier positiv vorangehen, so Pacher.