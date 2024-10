Nagolder Urschelherbst: Der Klassiker zieht wieder die Massen an

20 Viele Menschen genossen das Nagolder Herbstfest an diesem Wochenende in der Innenstadt. Foto: [c] thomas fritsch

Es ist das Fest in der Nagolder Innenstadt mit der größten Tradition, dessen Konzept seit Jahrzehnten fast unverändert besteht – ein echter Klassiker eben. Und dieser Klassiker lockte auch in seiner jüngsten Ausgabe wieder die Menschenmassen in die Stadt.









Die Mischung ist ganz offensichtlich bestechend: Ein Wochenende mit vielfältigsten Marktständen an beiden Tagen, die an beiden Tagen geöffneten Fachgeschäfte in der Innenstadt, dazu ein reichhaltiges kulinarisches Angebot für fast jeden Geschmack – inklusive Gastrogarten am Longwyplatz.