Nagolder Unternehmen: „Wir sind kein Spielball von Investoren“

Die Firma gehört zu den Urgesteinen auf dem Wolfsberg. Jetzt grassiert Angst bei den gut 300 Beschäftigten von Nicolay. Finanzinvestoren haben offenbar Pläne mit dem Unternehmen.
Wut und Frust sind mit Händen zu greifen an diesem Tag an den Toren von Nicolay. Die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat von Nicolay haben zu einer Kundgebung geladen. Es geht um die Zukunft eines eigentlich vollkommen gesunden Unternehmens. „Unser Unternehmen steht am Scheideweg“, ruft Betriebsratschef Martin Stöhr den protestierenden Mitarbeitern zu.