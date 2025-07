Bei den offenen Stadtmeisterschaften des VfL Nagold verteidigten die beiden Schwimmer des ASV Horb erfolgreich ihren Titel. Während Marlu Hamm im Badepark auf der 50-Meter-Distanz mit 29,46 Sekunden knapp hinter ihrem Vorjahresergebnis zurückblieb, konnte Marcel Motteler seine Zeit noch einmal um 14 Zehntelsekunden auf 27,47 Sekunden verbessern.

Dafür blieb der Stadtmeister-Titel beim Staffelwettbewerb in Nagold. Denn die schnellste der sechs Staffeln stellte der VfL Nagold mit seinen vier Nachwuchsschwimmern Oskar Jasinski, David Pozna, Edwin Ratke und Henrik Schik. Die „Bad Boys“ absolvierten die viermal 50 Meter in 2:04,45 Minuten. Sieben Sekunden länger brauchte die „Faultiere“ des ASV Horb mit Greta Alt, Andre Erhardt, Marlu Hamm und Marcel Motteler mit 2:11,66 Minuten. Nur einen Wimpernschlag später in 02:11,95 Minuten schaffte das Team „Bahn 3“ des VfL Nagold mit Rainer Wohlleber, Klaus Rentschler, Hauke Schik sowie Toni Krause die 200-Meter-Distanz.

Lesen Sie auch

Insgesamt zeigten sich die VfL-Schwimmer mit der Resonanz bei den Stadtmeisterschaften sehr zufrieden. So wurden in diesem Jahr 75 Teilnehmer mit 149 Starts gezählt. „Das sind über 20 Schwimmer mehr als im Vorjahr“, freute sich Abteilungschef Hauke Schik.

Auch spontane Starter

Allerdings spielte das Wetter dieses Mal mit angenehmen sommerlichen Temperaturen auch perfekt mit, und im gut besuchten Nagolder Badepark fand sich auch der ein oder andere spontane Starter. Schön fand es Hauke Schik vor allem, dass in diesem Jahr mit 38 Nachwuchsschwimmern viele Kinder am Start waren. Den Schwimmern des ASV Horb scheint es im Nagolder Badepark auch zu gefallen.

Insgesamt wurden 149 Starts bei den Stadtmeisterschaften gezählt. Foto: Uwe Priestersbach

Wie Hauke Schik berichtete, waren die Horber zum dritten Mal mit einem Pavillon und 20 Teilnehmern mit von der Partie. Bei der anschließenden Siegerehrung bedankte sich der Abteilungsleiter bei der Stadt Nagold für die „tolle Infrastruktur im Badepark“. Als Vertreter der Stadt fand es Philipp Baudouin als Leiter des Amtes für Kultur, Sport und Tourismus „nicht selbstverständlich, dass die VfL-Abteilung dieses Event jedes Jahr wieder stemmt“.

Die Ergebnisse im Überblick

Urkunden, Medaillen und Sachpreise

gab es dabei für die erfolgreichen Teilnehmer.

Altersklasse 1 (weiblich) Jahrgang 2014 und jünger auf 25 Meter:

1. Greta Alt (00:18,02 Minuten), 2. Liv Kußmaul (00:22,39 Minuten), 3. Clara Tietze (00:23,25 Minuten);

AK2 (weiblich) Jahrgang 2013 bis 2011 auf 50 Meter:

1. Laura Raible (00:41,05 Minuten), 2. Esmee Hagen (00:45,58 Minuten), 3. Martha Heckelt (00:47,99 Minuten);

AK 3 (weiblich) Jahrgang 2010 bis 2008 auf 50 Meter:

1. Marlu Hamm (00:29,96 Minuten), 2. Judith Unz (00:34,16 Minuten), 3. Marie Herold (00:37,90 Minuten);

AK4 (weiblich) Jahrgang 2007 bis 1996 auf 50 Meter:

1. Carlota Hagenlocher (00:35,65 Minuten), 2. Zuzanna Jasinska (00:44,83 Minuten);

AK6 (weiblich) Jahrgang 1985 und älter auf 50 Meter:

1. Sara Haselmaier (00:50,87 Minuten), 2. Ines Bär (01:02,78 Minuten), 3. Manuela Kußmaul (01:03,89 Minuten);

AK1 (männlich) Jahrgang 2014 und jünger auf 25 Meter:

1. Nick Weichert (00:17,46 Minuten), 2. Malte Helber (00:18,90 Minuten), 3. Mohamed Rahali (00:19,91 Minuten;

AK2 (männlich) Jahrgang 2013 bis 2011 auf 50 Meter:

1. Toni Krause (00:30,90 Minuten), 2. Leo Kleinbrahm (00:31,16 Minuten), 3. Max Kleinbrahm (00:33,20 Minuten);

AK3 (männlich) Jahrgang 2010 bis 2008:

1. Oskar Jasinski (00:28,39 Minuten), 2. Timor Pifniuk (00:57,49 Minuten); AK4 (männlich) Jahrgang 2007 bis 1996 auf 50 Meter: 1. Henrik Schik (00:28,22 Minuten), 2. David Pozna (00:29,61 Minuten), 3. Andre Erhardt (00:31,49 Minuten);

AK6 (männlich) Jahrgang 1985 und älter:

1. Klaus Rentschler ((00:31,42 Minuten), 2. Peter Ensslen (00:32,06 Minuten), Hauke Schik (00:32,23 Minuten).