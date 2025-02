Nagolder Gymnasium Das OHG will nicht ganz vom G8 lassen

G8 oder G9 – diese Debatte hat schon Heerscharen an Politiker, Eltern und Lehrer beschäftigt. Ab dem nächsten Schuljahr soll wieder generell der neunjährige Weg zum Abitur führen. Am Otto-Hahn-Gymnasium in Nagold aber will man nicht ganz vom G8 lassen – und hofft auf eine Sondergenehmigung.