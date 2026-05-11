Nagolder Europamarkt: Wenn die Wüste auf den Schwarzwald trifft

Auf dem Nagolder Europaplatz trafen am Wochenende Kulturen, Geschichten und Menschen aus aller Welt aufeinander – und machten Vielfalt spürbar.
Über dem Europaplatz lag am vergangenen Wochenende ein besonderer Zauber. Der dritte Europamarkt, das „Festival der Kulturen“, war weit mehr als nur eine Aneinanderreihung von Verkaufsstellen – er war ein lebendiger Beweis für die verbindende Kraft der Menschlichkeit. Zwischen Folklore, internationaler Kulinarik und gelebter Städtepartnerschaft entstand eine Atmosphäre sommerlicher Leichtigkeit, die weit über geografische Grenzen hinausreichte.