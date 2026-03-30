Nachwuchssorgen in Schonach: Handharmonika-Spielring und Trachtengruppe suchen neue Mitstreiter

Der Handharmonika-Spielring/Trachtengruppe Schonach blickte bei der Generalversammlung auf das vergangene Vereinsjahr. Es fehlt an Nachwuchs.
Der Harmonika-Spielring/Trachtengruppe Schonach hatte wieder eine besondere Ehrung auf der Tagesordnung der Generalversammlung. Der Vorsitzende Joachim Klausmann eröffnete die 86. Generalversammlung im Probelokal des Vereins. Viele Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Nachdem aber in 2025 die aktive Mitgliederwerbung ohne Erfolg geblieben ist, stellte er sich und der Versammlung die Frage, ob der Verein noch die 90. Generalversammlung erleben wird.