Nachwuchssorgen in Schonach: Handharmonika-Spielring und Trachtengruppe suchen neue Mitstreiter

Der Handharmonika-Spielring/Trachtengruppe Schonach blickte bei der Generalversammlung auf das vergangene Vereinsjahr. Es fehlt an Nachwuchs.

Der Harmonika-Spielring/Trachtengruppe Schonach hatte wieder eine besondere Ehrung auf der Tagesordnung der Generalversammlung. Der Vorsitzende Joachim Klausmann eröffnete die 86. Generalversammlung im Probelokal des Vereins. Viele Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Nachdem aber in 2025 die aktive Mitgliederwerbung ohne Erfolg geblieben ist, stellte er sich und der Versammlung die Frage, ob der Verein noch die 90. Generalversammlung erleben wird.

Rückblick Der Doppel-Verein beteiligte sich im Rahmen seiner Möglichkeiten an den 750-Jahr-Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr. Die Bewirtung des Theaters Eiscreme und eine Bewirtung während der Ausstellung Zeitgeschichte(n) standen auf dem Jahresprogramm. Zudem war im Oktober noch der traditionelle Kilwikaffee.

Das kulturelle Programm in Schonach konnte mit drei Kurkonzerten des Handharmonika-Spielrings bereichert werden. Außerdem gab es im Advent noch zwei Konzerte des Spielrings im Altenheim Triberg.

Den ausführlichen Bericht über die Vereinsaktivitäten trug die Schriftführerin Monika Kuner vor.

Kontinuität im Vorstand

Finanzen Der positive Kassenbericht wurde vom Kassierer Thomas Zandonella vorgetragen.

Wahlen Dieses Jahr wurden der erste Vorsitzende Joachim Klausmann, der Kassierer Thomas Zandonella und das aktive Beiratsmitglied der Trachten Zita Dold gewählt. Alle wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Ehrungen Für 50-jährige Mitgliedschaft in der Trachtengruppe wurden Erika und Josef Dold geehrt. Bürgermeister Jörg Frey überreichte beiden die Goldmünze der Gemeinde Schonach. Der Vorsitzende Joachim Klausmann überreichte beiden den Ehrenbrief des Vereins.

Für 35 Jahre Vereinsmitgliedschaft konnte der Vorsitzende, Thomas Zandonella mit dem Vereinsabzeichen in Gold auszeichnen. Vom Deutschen Harmonikaverband wurden außerdem August Maier für 30 Jahre mit dem Ehrenabzeichen in Gold und Ulrich Moser für 20 Jahre mit dem Ehrenabzeichen in Silber ausgezeichnet.