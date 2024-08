Nachtwächter teilen in Horb aus: „Lieber Ratte im Büfett als Freudenstädter im Hausgang“

Nachtwächter teilen in Horb aus

1 Auf dem Horber Buß ließen die Horber Nachtwächter wieder einmal unter viel Gelächter ihre Breitseiten gegen die Freudenstädter los und bemerkten, dass das Schönste an Freudenstadt der Bus nach Horb ist. Foto: Stefan Reichel

Zur Sonderschicht der Nachtwächter für Urlauber und Daheimgebliebene fanden sich rund 120 Personen ein. Es wurde natürlich wieder kräftig ausgeteilt.









Joachim Lipp, Heinrich Raible und Bruno Springmann vom Kultur- und Museumsverein belebten am Freitagabend mal wieder den „sonst so toten Horber Marktplatz“, heißt es in der Pressemitteilung der Nachtwächter. „Selbst das Ensemble vom Chamaeleon-Theater, das vor dem Rathaus für den Horber Theatersommer probte, war über die stattliche Besucherschar erstaunt.“