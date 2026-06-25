Nachruf: Trauer um ehemaligen Müllheimer Schulleiter

Von 2000 bis 2013 stand Heribert Hertramph an der Spitze des Markgräfler Gymnasiums Müllheim (MGM), das im besten Sinne „seine“ Schule wurde, wie es im Nachruf der Schule heißt. „Mit kluger Weitsicht, warmherziger Zugewandtheit, organisatorischem Knowhow, zupackender Energie und enormem Engagement führte er diese Schule über viele Jahre und war bei Kolleginnen und Kollegen, in der Schülerschaft und bei den Eltern gleichermaßen angesehen und beliebt“, schreibt Wegbegleiterin Dorothea Schmidt, Abteilungsleiterin am MGM.

Dass er bei einer Anzahl von mehr als tausend immer noch jeden Schüler mit Namen kannte, sei nicht nur ein Beweis für ein exzellentes Gedächtnis, sondern auch und vor allem für sein echtes Interesse an den Personen gewesen.

„Mit seiner sicheren Menschenkenntnis und pädagogischem Geschick kümmerte er sich nicht nur um seine Schüler, sondern er förderte und unterstützte auch viele Kollegen in ihrer beruflichen Entwicklung“, schreibt Schmidt. Legendär im Kollegium sei sein Gesprächseinstieg „Könnten Sie sich vorstellen...?“ geworden. Mit diesem Halbsatz, „oft gepaart mit einem spitzbübischen Lächeln“, habe er vermocht, Kollegen auch für ungeliebte Aufgaben zu gewinnen, wenn es notwendig war.

Jeden Morgen kam Heribert Hertramph aus seinem Wohnort Kenzigen, in dem er fest verwurzelt war, nach Müllheim, wo er meist der Erste im Haus war. „Seine Tür stand immer offen, er hatte alles im Blick und für alle ein offenes Ohr“, heißt es. Neben seinem Arbeitspensum als Schulleiter sei ihm auch das Unterrichten in seinen Fächern Mathematik und Physik immer wichtig gewesen.

Für die Kollegen ein Vorbild gewesen

Außerhalb der Schule übernahm er Verantwortung in zahlreichen anderen Bereichen: sei es als Dozent am Seminar für Lehrerbildung, als langjähriger Vorsitzender der Südbadischen Direktorenvereinigung oder als aktives Mitglied im Kolpingwerk der Diözese Freiburg. „Mit seiner Begeisterung für den Beruf, seiner Einsatzbereitschaft und seinem Willen zur aktiven Gestaltung war er für uns alle ein Vorbild“, schreibt Schmidt.

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Dass er 2013 das MGM verließ, um seine letzten Dienstjahre als Direktor des Kenzinger Gymnasiums zu wirken, war eine Entscheidung, die ihm sehr schwergefallen sei. Doch seiner Gesundheit zuliebe sei er diesen Schritt gegangen - blieb dem MGM aber weiterhin eng verbunden: So ließ er es sich nicht nehmen, jedes Jahr am Schuljahresende beim Abschlussabend „seiner“ alten Schule einen Besuch abzustatten.