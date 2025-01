Nachhaltigkeit bei Supermärkten: Plastiktüten für Obst- und Gemüse kosten nun 1 Cent bei Kaufland

1 Bei Kaufland nicht mehr kostenlos seit Anfang des Jahres: Plastiktüten für Obst und Gemüse. (Symbolbild) Foto: imago images/Eibner/Fleig / Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Kaufland geht einen Schritt weiter in Richtung Nachhaltigkeit: Seit dem 1. Januar 2025 kosten die Knotenbeutel aus Plastik für Obst und Gemüse einen Cent. Warum sich Kaufland dafür entschieden hat.









Drei Tomaten in die eine Plastiktüte, fünf Karotten in die nächste Tüte und zwei Äpfel wieder in eine neue Tüte – 20 Minuten später wird dann zuhause alles ausgepackt und die dünnen Einwegtüten landen in der Mülltonne. Diesem hohen Plastikverbrauch bei losem Obst und Gemüse in der Frischeabteilung will Kaufland nun seit Anfang des Jahres entgegenwirken. Seit dem 1. Januar 2025 kosten die dünnen Plastiktüten, auch als Knotenbeutel bekannt, jeweils einen Cent.