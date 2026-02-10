Nach Vorfall in Europa-Park: Ortenauer Landratsamt weist Kritik von Peta zurück

Für die Tierrechtsorganisation ist das Ortenauer Veterinäramt unter den schlechtesten Veterinärbehörden Deutschlands. Doch die Kreisbehörde wehrt sich.
Peta hat laut einer Mitteilung wieder die besten und schlechtesten deutschen Veterinärbehörden gekürt. Berücksichtigt wurden demnach Ämter, die besonders positiv oder negativ aufgefallen waren, nachdem sie von der Tierrechtsorganisation über einen angeblichen Missstand informiert worden waren. Unter den vermeintlich fünf schlechtesten Kreisveterinärämtern Deutschlands wird dabei auch das des Ortenaukreises genannt.