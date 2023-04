Nach verheerendem Brand am Ostersonntag

1 Der Brand in Burgheim am Ostersonntag bleibt Gesprächsthema in der Stadt. Die Lahrer Feuerwehr hatte an diesem Tag „massive personelle Probleme“, sagt ihr Leiter. Foto: Bender

Die Lahrer Einsatzkräfte kamen später als vorgesehen zu dem Brand, der zum Tod von Joachim Heil geführt hat. Ob die dramatischen Folgen hätten verhindert werden können, scheint aber sehr fraglich.









Bei einem Wohnungsbrand sollte die erste Einheit zehn Minuten nach der Alarmierung vor Ort sein. So empfehlen es die offiziellen „Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr“ des Landes Baden-Württemberg. Bei dem verheerenden Feuer am Ostersonntag in Burgheim war das nicht der Fall. Die ausrückende Truppe war überdies zu klein. Das räumte Kommandant Thomas Happersberger nun gegenüber der LZ ein, stellte sich aber gleichzeitig vor seine Mannschaft. Die Sache ist kompliziert.