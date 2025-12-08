Nach Unfallflucht in Fahrnau: Zeugen könnten etwas gehört haben

1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Stefan Puchner Eine Unfallflucht ereignete sich am Samstag in Schopfheim-Fahrnau. Der Unfall dürfte einigen Lärm verursacht haben.







Eine Unfallflucht ereignete sich am Samstag zwischen 16 Uhr und 21.40 Uhr in der Fahrnauer Turnstraße in: Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dort einen am Straßenrand geparkten VW. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Aufgrund des erheblichen Sachschadens geht die Polizei laut Mitteilung davon aus, dass der Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen sehr stark und mit einer gewissen Lautstärke verbunden war. Daher hofft das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980, auf Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.