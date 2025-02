Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die aus Frankreich stammende Psychotherapeutin auf dem Nachhauseweg von der Arbeit befand, als sich der Angriff ereignete, teilt die Polizei mit.

Die Hintergründe des aktuellen Polizeieinsatzes – mehrere Kastenwagen der Polizei und Beamte in schwerer Ausrüstung versammelten sich am Reé-Carré – sind aktuell noch nicht ganz klar.

Mutmaßlich hängt der Einsatz mit der weiteren Suche nach Spuren und möglichen Tatmitteln zusammen. Diese hatte die Polizei im Laufe des Mittwochmorgens für den Tatortbereich abgekündigt. Dazu wurden zusätzliche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz hinzugezogen.

Ob ein Patient womöglich der Täter war, bleibt zunächst Spekulation

Der Arbeitsplatz des Opfers befindet sich in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Bei ihrem Arbeitsplatz handelt es sich offenbar um eine Praxis an der Offenburger Hauptstraße. „Wegen eines Todesfalles finden diese Woche keine Termine statt“, ist auf einem Zettel am Eingang der Praxis zu lesen. Ob es sich bei dem Täter womöglich um einen Patienten der 37-Jährigen gehandelt haben könnte, bleibt zunächst offen.

Mit einem Zettel weist die Psychotherapiepraxis in der Offenburger Hauptstraße darauf hin, dass diese Woche keine Termine stattfinden werden. Foto: Piskadlo

Die Polizei bestätigt, dass es einen Polizeieinsatz im Appenweierer Teilort Urloffen gegeben habe – dort sei es um einen „psychisch auffälligen Mann“ gegangen – ob ein Zusammenhang zu der Tat in Offenburg besteht, könne man jedoch noch nicht sagen.

Das Opfer war zwischen Unionrampe und Hauptstraße schwer verletzt aufgefunden worden – jede Hilfe kam zu spät. Zur Klärung der genauen Todesursache und zur endgültigen Identifizierung der Frau wurde noch in der Nacht ein Rechtsmediziner hinzugezogen.