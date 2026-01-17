Nach Social Media auch KI?: Kann KI abhängig machen? Die Fachstelle Sucht in Rottweil klärt auf

Künstliche Intelligenz ist in vielen Lebensbereichen angekommen. Doch kann die Nutzung in einer Sucht enden? Wir haben bei der Fachstelle Sucht in Rottweil nachgefragt.
In vielen Bereichen scheint Künstliche Intelligenz nicht mehr wegzudenken zu sein. Sei es auf der Suche nach schnellen Antworten auf eine wissenswerte Frage, Hilfe bei den Mathehausaufgaben, die Zusammenfassung von einem langen Text oder auch das Generieren eines einfachen Rezepts für das Abendessen – schnell und komfortabel kann auf die KI zurückgegriffen werden. Doch kann genau diese Vereinfachung im Alltag zu einem Problem werden oder gar abhängig machen?