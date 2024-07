An den beruflichen Gymnasien in Nagold herrscht große Freude bei den erfolgreichen Abiturienten, die ihre mündlichen Abschlussprüfungen bestanden haben und nun ihre Zeugnisse entgegennehmen.

Seit wenigen Tagen haben 130 (40 ALS, 35 KSN, 55 RBS) Schülerinnen und Schüler an der Rolf-Benz-Schule, Annemarie-Lindner-Schule und der Kaufmännischen Schule Nagold erfolgreich das mündliche Abitur abgeschlossen.

Nach den schriftlichen Prüfungen im April fanden an zwei Tagen die mündlichen Prüfungen statt. Da einige Prüflinge das Angebot des Seminarkurses in der Jahrgangsstufe 1 angenommen hatten, konnten sie diese Leistung anstatt einer mündlichen Prüfung anrechnen lassen und so der letzten Etappe ohne weitere Anstrengungen freudig entgegensehen.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Schulen heißt es: „Sowohl die Schulleitungen als auch die Kollegien der drei beruflichen Gymnasien waren von den teilweise hervorragenden Ergebnissen beeindruckt.“

Bestanden haben:

Annemarie-Lindner-Schule – Berufliches Gymnasium, Profil Soziales:

Sebastian von Altrock, Timea Balla, Hanna Bäuerle, Lea Amira Bessler, Jennifer Susan Bonfert, Hannes Braun, Luca Dengler, Hannes Fouquet, Madlene Geimer, Amelie Hellmich, Sebastian Katz, Cecile Krämer, Gabriela Maric, Lars Pfeifer, Moamel Qaitasi, Jordan Schmidtke, Antonia Schroth, Lina Theurer.

Zoé Alicia Bayer, Emma Braun, Ariella-Antonija Buljan, Anna Marie Deuble, Beyza Düdükcü, Talia Ermek, Sheila Kaiser, Anika Michaela Kalmbach, Yael Kalmbach, Dorothee Maria Krückels, Agata Parisi, Nathalie Peschel, Lotte Pietsch, Joelle Rath, Jennifer Rösch, Marvin Rupps, Liv-Noemi Sailer, Lea Schulth, Mimoza Sheremeti, Caroline Todt, Chiara Toriello, Laurenz Welker.

Kaufmännische Schule Nagold – Wirtschaftsgymnasium:

Nathalie Ade, Emily Mia Borkhart, Celina Brenner, Emma Sophie Dörner, Nazli-Ahu Fidan, Annabell Henrich, Valeria Lanza, Pavels Luciks, Maxime-Noah Marquardt, Neo-Levin Nagy, Katja Riehle, Jasmin Schneider, Hoa Truong, Benjamin Walz, Jennifer Zidek, Frederik Zwönitzer.

Kevin Allgaier, Lena Breitling, Adriana Cancar, Ilayda Ciftci, Micha Dürr, Tamara Feichtinger, Laura Frizler, Jara Hammann, Lena Hollung, Maximilian Jäger, Annabell Jost, Luca Salvatore Kaden, Niklas Kaus, Wiebke Koll, Nicole Luft, Eva Martinho Nunes, Süeda Öcalan, Malin-Carlotta Schütz, Luisa Stickel.

Rolf-Benz-Schule – Technisches Gymnasium, Schwerpunkt Mechatronik (14 SuS):

Benny Bai, Linus Blum, Denis Bozicevic, Rebecca Gabriel, Tom Luca Hoffmann, Philemon Hummel, Kaid Kaljic, Luis Lamparth, David Lutz, Jonathan Rösler, Patrick Rosshau, Nico Schaible, Erik Single, Lukas Ullrich.

Rolf-Benz-Schule – Technisches Gymnasium, Schwerpunkt Gestaltungs- und Medientechnik (27 SuS):

Lea Banse, Finn Bauder, Leonie Betsch, Carl Binder, Kai Bubser, Linda Busch, Samuel Hocevar, Josia Holzäpfel, Jakub Jamrozy, Anabell Junger, Amelie Kraml, Erika Krampetz, Niklas Kugel, Larissa Legba, Nicole Leschnew, Alexander Lutz, Julian Ostertag, Luis Peters, Daniel Renschler, Max Riexinger, Arno Schmidlechner, Sofie Schneider, Till Severin, Julia-Marie Stoll, Jessica Waidelich, Hanna Waidner, Raphael Wörner.

Rolf-Benz-Schule – Technisches Gymnasium, Schwerpunkt Technik und Management (14 SuS):

Aaron Bronner, Aleksandr Damer, Liam Drews, Vincent Ebert, Andreas Eiwen, Sara Gesatz, Alexander Greule, Ina Häcker, Silas Kubik, Erik Österle, Alexander Safonov, Annalena Sandkuhl, Laurin Seeger, Konstantin Werner.