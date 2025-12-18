Nach Knatsch mit der Verwaltung: Uwe Birk äußert sich zum Stand beim Singler-Areal in Lahr

Nach Knatsch mit der Stadt hatte der Investor angekündigt, nie mehr in Lahr bauen zu wollen. Nun kam er doch noch einmal zurück – um Info-Stelen am Altenberg zu enthüllen.
Der Elefant im Raum – vor der Enthüllung der ersten Stele – war die Tatsache, dass Birk im Frühjahr angekündigt hatte, in Lahr nicht mehr investieren zu wollen. Und das, nachdem die von ihm geführte Deutsche Bauwert in Lahr seit 2009 insgesamt 843 Wohnungen mit 63 000 Quadratmetern Wohnfläche errichtet hatte, sei es am Altenberg, Langenhard, Hohbergsee oder im Kanadaring. Zuletzt hatte das Unternehmen mit Sitz in Baden-Baden im vergangenen Jahr 160 Wohnungen beim Stadtpark bezugsfertig gestellt.