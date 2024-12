Nach Insolvenz in Schiltach: Was plant Klaus Wohlfarth mit der Marke BBS?

Was plant Klaus Wohlfarth mit der Marke BBS?

Nach Insolvenz in Schiltach

1 Altgesellschafter Klaus Wohlfarth hält nach wie vor die BBS-Markenrechte. (Archivfoto) Foto: Fritsche

Während bei der BBS Autotechnik aus Schiltach die Abwicklung läuft, vertreibt die KW Automotive fleißig BBS-Räder. Deren Geschäftsführer Klaus Wohlfarth hatte vor der vierten BBS-Insolvenz die Markenrechte aus dem Unternehmen herausgekauft. Was plant er nun?









Der Mitarbeiter am Messestand blickt freundlich in die Kamera: „Unser Team ist hoch motiviert. Wenn ihr Fragen habt zu Produkten, Produkte auch kaufen wollt, dann kommt einfach vorbei.“ Dort, auf der Essen Motor Show, wirbt BBS für seine Räder. Und scheinbar mit Erfolg, glaubt man dem Instagram-Auftritt von „BBS Germany Official“: „Können uns nicht beklagen wie die Messe läuft“, heißt es in einem Kommentar des Accounts.