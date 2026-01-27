Nach Frontalzusammenstoß bei Steinach: Beamtin wegen fahrlässiger Tötung zu Geldstrafe verurteilt

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zum tödlichen Unfall vom März auf der B 33 bei Steinach abgeschlossen. Die Unfallverursacherin ist rechtskräftig verurteilt.
Zwei Autos krachten am 19. März 2025 kurz nach Mitternacht auf der B 33 bei Steinach frontal aufeinander. Die Fahrerin eines VW war aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Sie selbst wurde schwer verletzt, der Fahrer eines Dacia starb später im Krankenhaus, dessen Beifahrerin trug schwere Verletzungen davon. Zudem kracht noch ein drittes Auto in die Unfallstelle.