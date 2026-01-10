Nach Explosion in Albstadt: Spendenziel sorgt für Kritik – Initiator wehrt sich gegen Vorwürfe

Nach der tödlichen Explosion in Albstadt sollte eine Spendenaktion den Hinterbliebenen helfen. Doch das stark gestiegene Spendenziel sorgt für Misstrauen.
Nach der tödlichen Haus-Explosion in Albstadt hat eine Spendenaktion auf der Plattform GoFundMe große Anteilnahme, aber auch massive Kritik ausgelöst. Initiator der Aktion ist Gaetano Furore, ein Verwandter der verstorbenen Familie. Nachdem das ursprünglich angegebene Spendenziel deutlich überschritten und zeitweise sogar auf mehr als 100.000 Euro angestiegen war, sieht sich Furore nun mit Hassnachrichten und Anfeindungen konfrontiert.