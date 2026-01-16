Nach Explosion in Albstadt: Kritik an Spendenaktion – jetzt spricht GoFundMe

Nach Kritik an einer Spendenaktion nach der Explosion in Albstadt bezieht GoFundMe Stellung. Die Plattform widerspricht der Darstellung des Initiators.
Nach der tödlichen Explosion in Albstadt und der sich daran anschließenden Spendenaktion auf der Plattform GoFundMe gibt es neue Erkenntnisse zum umstrittenen Spendenziel. Entgegen der Darstellung des Initiators Gaetano Furore, wonach die Zielsumme automatisch durch die Plattform erhöht worden sei, stellt GoFundMe-Pressesprecherin Daniela Breitenberger klar: „Das Ziel wird vom Initiator entschieden. GoFundMe setzt oder erhöht das Spendenziel ausschließlich mit der ausdrücklichen Einwilligung des Initiators.“