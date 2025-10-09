Nach Einigung auf Geiselfreilassung: Israels Präsident Herzog fordert Friedensnobelpreis für Donald Trump

1 Israels Präsident Isaac Herzog (links) schlägt US-Präsident Trumpe (rechts) für den Friedensnobelpreis vor. Foto: IMAGO: /Niviere David (links) / HuxYousong (rechts) Der US-Präsident schielt schon länger auf die prestigeträchtige Auszeichnung. Kurz vor der Bekanntgabe des Preisträgers stimmen Israel und die Hamas seinem Friedensplan für Gaza zu.







Link kopiert



Nach dem Durchbruch bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Beilegung des Gaza-Kriegs hat der israelische Staatschef Isaac Herzog US-Präsident Donald Trump für dessen Vermittlertätigkeit gedankt. „Es besteht kein Zweifel, dass er dafür den Friedensnobelpreis verdient hat“, schrieb Herzog auf der Plattform X. „Dieses Abkommen bietet eine Chance zur Versöhnung und zur Heilung und eröffnet neue Perspektiven der Hoffnung für unsere Region.“