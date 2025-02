Nach der Verlängerung von Murat Isik: So erfolgreich waren die Trainer der TSG Balingen

1 Karsten Maier war erst Spieler, dann langjähriger Trainer bei den Kickern von der Eyach. Foto: Kara

Seit dem 1. Januar 2024 ist der 49-jährige Murat Isik Übungsleiter bei der TSG Balingen. Und der bisher punktbeste TSG-Trainer aller Zeiten (1,97 Punkte im Schnitt) hat vor wenigen Tagen seinen Vertrag verlängert. Wir werfen einen Blick auf seine Vorgänger.









Die kürzeste Amtszeit hatte wohl Ex-Profi Denis Epstein. Er stand in der Regionalliga in der Saison 2023/24 in zwei Partien in der Verantwortung. Eine Niederlage gegen den FSV Mainz 05 II und ein Remis gegen den FSV Frankfurt sollten zu Buche stehen. Zuvor hatten Fabian Kurth, Lukas Foelsch und Fabian Fecker interimsweise die Partie gegen den Bahlinger SC gecoacht.