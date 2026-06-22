Nach dem Festival in Neuhausen: Das Southside ist vorbei – übrig bleibt tonnenweise Müll

Drei Tage lang haben die Festivalbesucher in Neuhausen ob Eck gefeiert, gezeltet und getanzt. Doch das große Southside-Spektakel hat auch seine Spuren hinterlassen. Wir haben die Bilder vom Montagmorgen.
Montagvormittag nach dem Southside-Festival in Neuhausen ob Eck: Auf dem Festivalgelände am ehemaligen Flugplatz ist Ruhe eingekehrt. Ein Großteil der rund 59.000 Festivalbesucher hat bereits die Heimreise angetreten – die letzten Besucher packen noch ihr Hab und Gut zusammen und rollen langsam vom Feld. Der Abbau ist in vollem Gange.