Nach dem Festival in Neuhausen: Das Southside ist vorbei – übrig bleibt tonnenweise Müll

Drei Tage lang haben die Festivalbesucher in Neuhausen ob Eck gefeiert, gezeltet und getanzt. Doch das große Southside-Spektakel hat auch seine Spuren hinterlassen. Wir haben die Bilder vom Montagmorgen.

Montagvormittag nach dem Southside-Festival in Neuhausen ob Eck: Auf dem Festivalgelände am ehemaligen Flugplatz ist Ruhe eingekehrt. Ein Großteil der rund 59.000 Festivalbesucher hat bereits die Heimreise angetreten – die letzten Besucher packen noch ihr Hab und Gut zusammen und rollen langsam vom Feld. Der Abbau ist in vollem Gange.

Tausende Besucher reisen nach drei Tagen Southside-Festival wieder ab. Foto: Anna-Sophie Zepf Was übrig bleibt von dem Wochenende, sind – wie jedes Jahr – jede Menge Müll, soweit das Auge reicht. Auf den Campingflächen liegen zurückgelassene Zelte, Kleidung, Campingstühle, Luftmatratzen und viel Dreck, der von seinen Besitzern zurückgelassen wurde. Im Trailerpark finden sich auch größere Gegenstände, wie herrenlose Sofagarnituren, Kühlschränke und Tische.

Wie in jedem Jahr nehmen viele Besucher nicht ihr gesamtes Equipment wieder mit nach Hause. Dafür hat der Veranstalter eine Reihe von Maßnahmen zur Müllvermeidung und Nachhaltigkeit eingerichtet: Jeder Gast hat beim Einlass zwar Müllsäcke bekommen, doch nicht jeder Besucher gibt diese am Ende auch wieder ab.

Im vergangenen Jahr wurden immerhin 13.631 Müllsäcke von den Besuchern gefüllt und an eine der Recyclinginseln auf dem Gelände gebracht. Wie viele Müllsäcke in diesem Jahr abgegeben wurden, darüber gibt es am Montagmorgen noch keine genauen Zahlen vonseiten des Veranstalters FKP Scorpio. Fest steht aber: Mit jedem Sack korrekt entsorgten Mülls werde ein Euro für soziale Projekte in der Region gespendet.

So viel Müll fällt pro Kopf an

Auch wenn einem die Menge an zurückgelassenem Müll viel vorkommen mag – laut FKP Scorpio entstehe pro Kopf auf dem Festival nicht merklich mehr Abfall als im Alltag ohnehin anfallen würde. In den Pro-Kopf-Verbrauch pro Festivaltag seien der gesamte gesammelte Müll aus den Bereichen Camping, Gewerbe und Backstage eingerechnet.

Und auch in Hinblick auf Lebensmittelverschwendung hat sich beim Southside einiges gewandelt: Am Foodsharing-Zelt stapeln sich Kisten mit Lebensmitteln, die von den Festivalbesuchern vor ihrer Abreise abgegeben wurden.

Darunter zahlreiche Konserven, Dosenbier und Instant-Food, aber auch frisches Obst und Gemüse. Diese Lebensmittel werden mithilfe von Foodsharing e.V. und der Tafel von der Diakonie Tuttlingen gerettet und gespendet.

Noch einige Tage wird der Flugplatz in Neuhausen zeigen, dass hier zehntausende Menschen ein ausgelassenes Festivalwochenende verbracht haben. Nach der Abreise der Besucher geht für den Veranstalter die Arbeit noch einige Tage weiter – viele Müllwagen werden noch über den Flugplatz rollen müssen, bis das Gelände wieder vom Müll und Camping-Equipment befreit ist.