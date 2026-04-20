Nach Baggerunfall nahe Forbach: Reparaturen offenbar abgeschlossen –AVG gibt Murgtalbahn wieder frei

Der Zugverkehr zwischen Freudenstadt und Forbach läuft laut Angaben der AVG wieder an. Offenbar konnten die Reparaturarbeiten schneller als erwartet abgeschlossen werden.

Das ging schnell: „Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft hat die Schäden an der Bahninfrastruktur bei Raumünzach, die letzte Nacht durch einen Bagger-Unfall verursacht worden waren, instandgesetzt.“ Das schreibt die AVG in einer Pressemitteilung am Montagabend. Die Bahnstrecke zwischen Freudenstadt und Forbach sei wieder freigegeben.

Die Nachricht kommt mehr als überraschend. Denn nur wenige Stunden zuvor hatte die AVG noch keine Schätzung abgegeben wollen, wie lange die Sperrung noch andauern werde. „Ich gehe nicht davon aus, dass die Strecke morgen wieder frei ist“, meinte ein Sprecher der AVG im Gespräch mit unserer Redaktion.

Zudem hatte der Hang, an dem es zu dem Unfall gekommen war, noch am Montagmittag einen instabilen Eindruck gemacht. Immer wieder lösten sich laut Berichten Felsbrocken. Die AVG konnte zu möglichen Statikproblemen zunächst keine Angaben machen und berichtete nur davon, dass durch den Unfall einige wichtige Kabel beschädigt wurden, wodurch der ganze Streckenabschnitt zwischen Freudenstadt und Forbach nicht mehr befahren werden konnte.

Sorge um Stabilität des Bahndamms

Warum es nun plötzlich ganz schnell ging, bleibt unklar. Die AVG war nach Veröffentlichung der Pressemitteilung für weitere Fragen nicht mehr zu erreichen. Es ist aber zu vermuten, dass sich die befürchteten Sorgen um die Stabilität des Bahndamms nicht erhärtet haben und es somit genügt hat, die Kabelverbindung wiederherzustellen.

Der abgestürzte Bagger konnte indes noch nicht geborgen werden. Aufgrund des rauen Geländes ist noch völlig offen, wie das Wrack abtransportiert werden kann. Doch da der Bagger weit unterhalb der Bahnstrecke liegt, war bereits zu erwarten, dass die Strecke auch ohne Bergung der Maschine freigegeben wird.

Voraussichtlich wird es nun noch etwas dauern, bis sich der Zugverkehr auf der Murgtalbahn wieder normalisiert. So sollen zwar seit 19 Uhr die Züge der Linie S 8 und S 81, die Freudenstadt mit Karlsruhe verbinden, wieder verkehren. „Dennoch kann es im Laufe der Betriebsaufnahme noch bei einzelnen Bahnen zu Verspätungen und Zugausfällen kommen“, schreibt die AVG.

Das bestätigt auch ein Blick in den online abrufbaren DB-Navigator. Dort sind auf der Strecke noch einige Zugausfälle und Verspätungen verzeichnet. Teilweise können auch bestimmte Haltestellen – wie zum Beispiel der Stadtbahnhof Freudenstadt – von einzelnen Zügen nicht angefahren werden. Der Schienenersatzverkehr bleibt daher laut AVG vorübergehend noch bestehen und soll erst gegen 21 Uhr eingestellt werden.

Hintergrund für die Sperrung zwischen Forbach und Freudenstadt am Montag war ein Unfallfall, zu dem es in der Nacht gekommen war. Ein Bagger war während Vegetationsarbeiten rund 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Der 52-Jährige Baggerfahrer wurde dabei schwer verletzt.