Nach Baggerunfall nahe Forbach: Reparaturen offenbar abgeschlossen –AVG gibt Murgtalbahn wieder frei

Der Zugverkehr zwischen Freudenstadt und Forbach läuft laut Angaben der AVG wieder an. Offenbar konnten die Reparaturarbeiten schneller als erwartet abgeschlossen werden.
Das ging schnell: „Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft hat die Schäden an der Bahninfrastruktur bei Raumünzach, die letzte Nacht durch einen Bagger-Unfall verursacht worden waren, instandgesetzt.“ Das schreibt die AVG in einer Pressemitteilung am Montagabend. Die Bahnstrecke zwischen Freudenstadt und Forbach sei wieder freigegeben.