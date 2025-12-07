Nach Abstimmung im Bundestag: Eine mögliche Wehrpflicht verunsichert junge Menschen in Lahr

Müssen junge Menschen in Deutschland bald wieder Dienst an der Waffe tun? Die Sorgen bei Heranwachsenden sind groß: Unsere Redaktion hat sich in Lahr umgehört.
Der Bundestag hat am Freitag für die Einführung eines neuen Wehrdienstes gestimmt. Stimmt auch der Bundesrat dem Gesetzesvorhaben zu, müssen sich künftig alle Männer ab Geburtsjahr 2008 mustern lassen. Eine Wehrpflicht gibt es nicht – zumindest vorerst. Sollten sich nicht genügend freiwillige Rekruten finden lassen, könnte es einen weiteren Gesetzesbeschluss geben, der nicht mehr auf Freiwilligkeit setzt. Wer dann wie bestimmt wird, ist noch unklar. Bei jungen Menschen ist vor allem das breit diskutierte Losverfahren umstritten.